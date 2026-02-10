Καιρός: Μεταβατική ημέρα πριν το ρεσιτάλ βροχοπτώσεων η Τρίτη

Ήδη από χθες μπήκαμε σε μια εβδομάδα, που χαρακτηρίζεται από ένα σερί βροχοπτώσεων, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει χειμώνα.

Ενώ μας λείπουν τα κρύα της εποχής, τα χιόνια, τα χοντρά μπουφάν και τα κασκόλ, οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στο Πάσχα, δημιουργώντας το ερώτημα αν θα έρθει τελικά ο πολυπόθητος χειμώνας, έστω και καθυστερημένα. Η σημερινή Τρίτη αποτελεί τη μεταβατική μέρα πριν από τη νέα επιδείνωση που ακολουθεί.

Σχεδόν σε όλη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις με πιθανές τοπικές βροχές, ωστόσο ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στη Λάρισα, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια και αργότερα στη νότια Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα αυτά θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι βορειοανατολικοί φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ μέχρι το πρωί. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση λόγω των βοριάδων και θα φτάσει το μεσημέρι τους 12 βαθμούς στα βόρεια, τους 14 με 16 στα κεντρικά και τους 17 με 18 βαθμούς στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις που θα πυκνώνουν κατά διαστήματα με κάποιες βροχές έως το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές μέχρι το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία από 5 έως 11 βαθμούς και τους ανέμους ανατολικούς βορειοανατολικούς στα 6 με 7 μποφόρ στα νότια και ανατολικά του νομού, με σταδιακή εξασθένηση αργότερα.

Ο καιρός θα παραμείνει άστατος και αύριο Τετάρτη με αυξημένες νεφώσεις και βροχές αρχικά στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα στραφούν πάλι σε νοτιάδες, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία και επαναφέροντας την υγρασία και τη σκόνη στην ατμόσφαιρα. Από το απόγευμα της Τετάρτης ξεκινά ένας νέος κύκλος ισχυρών βροχών και καταιγίδων, που θα είναι πιο έντονες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Μεσσηνία, τη Λακωνία, την Αρκαδία, τη θάλασσα των Κυθήρων και τη δυτική Κρήτη.

Αυτό το ρεσιτάλ βροχοπτώσεων με τοπική ραγδαιότητα και εμμονή θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα, φέρνοντας πολύ νερό ειδικά στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, όπου απαιτείται τεράστια προσοχή.

Κλείνοντας, ας μην ξεχνάμε πως το νερό είναι πηγή ζωής αλλά και μια δύναμη που απαιτεί σεβασμό. Είναι απαραίτητο να θωρακίσουμε τις υποδομές μας ώστε η ευλογία της βροχής να μην αποτελεί απειλή.

Γράφει η μετεωρολόγος Χαρά Μάλεση

Διαβάστε επίσης:

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη

Τραγωδία στην Ελευσίνα: 44χρονη γυναίκα τραυμάτισε θανάσιμα την 71χρονη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει

Εξιτήριο από το ΚΑΤ πήρε η Μαρέβα Μητσοτάκη