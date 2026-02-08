Καιρός: Διαδοχικές μεταβολές με βροχές και καταιγίδες

Με διαδοχικές μεταβολές θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, με τις βροχοπτώσεις, τις τοπικές καταιγίδες και τα χιόνια στα ορεινά να κυριαρχούν.

Tην Κυριακή αναμένονται πυκνές νεφώσεις και βροχές κυρίως στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ασθενή.

Από τη Δευτέρα ο καιρός γίνεται πιο άστατος, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επεκτείνονται σταδιακά σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς, αναμένονται χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Τρίτη και την Τετάρτη, με τοπικά ισχυρά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα. Την Τσικνοπέμπτη, προβλέπεται νέο κύμα βροχών και καταιγίδων, πρόσκαιρα ισχυρές σε ανατολικό Αιγαίο και δυτικά.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές μεταβολές, με πτώση στις αρχές της εβδομάδας και σταδιακή άνοδο προς το τέλος της.

Αναλυτικά ο καιρός την Κυριακή, σύμφωνα με την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και από το αργά το απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το πρωί στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται μετά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στον Κορινθιακό και τα νότια θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις Κυκλάδες τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 και τοπικά στη Κρήτη 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

