Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στα ανοιχτά της Κρήτης.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 44 χιλιόμετρα δυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 27 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

