08.02.2026 00:11

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

08.02.2026 00:11
kikloforia-new

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «11Ο Lycabettus Run», την Κυριακή (15/2) και κατά τις ώρες 08.00΄ έως 13.30΄, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για την ακρίβεια, προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

  • Κόνιαρη, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μ. Μερκούρη έως Νικοτσαρά και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Παλιγγενεσίας, σε όλο το μήκος της και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δασκαλογιάννη, σε όλο το μήκος της και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Σαρανταπήχου, σε όλο το μήκος της και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ξανθίππου, σε όλο το μήκος της και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ευέλπιδος Ρογκάκου, σε όλο το μήκος της και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Κλεομένους, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μ. Μερκούρη, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αν. Πολέμου και Λάχητος και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

