Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «11Ο Lycabettus Run», την Κυριακή (15/2) και κατά τις ώρες 08.00΄ έως 13.30΄, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για την ακρίβεια, προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:
Η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
