Ποιες τροφές καταπολεμούν τον πόνο;

Καθημερινά ο πόνος ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους, είτε προέρχεται από ασθένειες όπως η οστεοαρθρίτιδα είτε από ατυχήματα. Η επιστήμη μας έχει δώσει αποτελεσματικά παυσίπονα που μας ανακουφίζουν, ωστόσο οι ειδικοί τα τελευταία χρόνια αναδεικνύει το ρόλο της διατροφής στη μείωση της φλεγμονής και την ανακούφιση από τον πόνο.

Σύμφωνα με τους γιατρούς της mayoclinic υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που μπορούν να ρυθμίσουν τα σήματα πόνου, να βελτιώσουν την κυκλοφορία και να ενισχύσουν την αντοχή του οργανισμού, αποτελώντας ένα πολύτιμο «σύμμαχο» μας στην καθημερινότητα.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που πολλοί ειδικοί συστήνουν να βάλουμε τις τροφές – φυσικά παυσίπονα στο πιάτο μας. Ορισμένες από αυτές είναι:

Λιπαρά ψάρια

Σολομός, σαρδέλες, σκουμπρί και τόνος είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία καταπολεμούν τη φλεγμονή και μειώνουν τη δυσκαμψία στις αρθρώσεις.

Κεράσια και μούρα

Οι ανθοκυανίνες που περιέχουν μειώνουν το οξειδωτικό στρες και βοηθούν στην αποκατάσταση μετά από έντονη άσκηση ή εξάρσεις ουρικής αρθρίτιδας.

Ελαιόλαδο

Το «υπερ-όπλο» της μεσογειακής διατροφής διαθέτει ουσίες με δράση αντίστοιχη της ιβουπροφαίνης, συμβάλλοντας στη μείωση των φλεγμονών.

Κουρκουμάς και τζίντζερ

Με ισχυρά αντιφλεγμονώδη συστατικά, μπορούν να μειώσουν τον πόνο σε αρθρώσεις και μυς. Ο συνδυασμός τους με μαύρο πιπέρι ενισχύει την απορρόφηση.

Ξηροί καρποί και σπόροι

Πλούσιοι σε μαγνήσιο, καλά λιπαρά και βιταμίνη Ε, βοηθούν στη σωστή λειτουργία των νεύρων και μειώνουν τις φλεγμονές.

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Σπανάκι, λάχανο και σέσκουλο προσφέρουν βιταμίνες και αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα οστά και τις αρθρώσεις.

Δημητριακά ολικής άλεσης

Με φυτικές ίνες και βιταμίνες Β, ρυθμίζουν τη φλεγμονή και σταθεροποιούν το σάκχαρο στο αίμα.

Καφές και πράσινο τσάι

Η καφεΐνη μπορεί να ανακουφίσει από συγκεκριμένους πονοκεφάλους, ενώ το πράσινο τσάι παρέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά.

Μαύρη σοκολάτα

Με φλαβονοειδή και μαγνήσιο, μειώνει το στρες και ανακουφίζει τους μύες.

Καυτερές πιπεριές

Η καψαϊκίνη που περιέχουν μπλοκάρει τα σήματα πόνου και χρησιμοποιείται ακόμη και σε τοπικές θεραπείες για αρθρίτιδα.

Σημειώνεται ότι η ένταξη αυτών των τροφών στη διατροφή μας δεν αντικαθιστά την ιατρική θεραπεία, αλλά μπορεί να γίνει ένας ισχυρός «σύμμαχος» στην καθημερινή διαχείριση του πόνου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.

Πηγή: webmd.com

Διαβάστε επίσης:

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (9/2)

Αναταραχή στη Rai: Σε απεργία οι δημοσιογράφοι μετά το φιάσκο στην περιγραφή της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Washington Post: Νέο σοκ – Απολύονται στην πραγματικότητα οι μισοί δημοσιογράφοι της