«28 years later» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Την ταινία τρόμου «28 years later» («28 χρόνια μετά», 2025, διάρκειας 110’) με τους Ralph Fiennes, Jodie Comer, Aaron Taylor Johnson και σκηνοθεσία του Danny Boyle θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Δεκαετίες μετά από μία πανδημία, οι επιζώντες ζουν σε έναν κόσμο που άλλαξε για πάντα όπου οι εύθραυστες κοινότητες, οι σκληρές αποφάσεις και ο αδιάκοπος τρόμος δείχνουν πως ο εφιάλτης δεν τελείωσε ποτέ. Hσυνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 15/2 (22:00).

