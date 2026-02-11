search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 12:29
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 11:03

«28 years later» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

11.02.2026 11:03
28YEARSLATER_Photo 1

Την ταινία τρόμου «28 years later» («28 χρόνια μετά», 2025, διάρκειας 110’) με τους Ralph Fiennes, Jodie Comer, Aaron Taylor Johnson και σκηνοθεσία του Danny Boyle θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Δεκαετίες μετά από μία πανδημία, οι επιζώντες ζουν σε έναν κόσμο που άλλαξε για πάντα όπου οι εύθραυστες κοινότητες, οι σκληρές αποφάσεις και ο αδιάκοπος τρόμος δείχνουν πως ο εφιάλτης δεν τελείωσε ποτέ. Hσυνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 15/2 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα αι offline.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
angelina_jolie-new
LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ τις ουλές μου» – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

gerardos_1
BUSINESS

Η ζωή του Γιώργου Γεράρδου που έκανε το Πλαίσιο συνώνυμο της τεχνολογίας –  Από φοιτητής με δανεικά λεφτά και ένα μαγαζί 12 τετραγωνικών, σε έναν μεγαλοεπιχειρηματία

alexia_evert_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξία Έβερτ για τον σύζυγό της: «Πήγε για επέμβαση ρουτίνας και έμεινε ανάπηρος – “Τι του κάνανε του ανθρώπου”, μου λέγανε στο εξωτερικό» (video)

britney-spears-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της

mitsotakis_erdogan_ankara_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Τι θα προβάλλει η κάθε πλευρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

mitsotakis erdogan karystianou papagopoulos
ΚΑΛΧΑΣ

Μητσοτάκης – Ερντογάν και οι γάτες Αγκύρας, η διπλή ανησυχία της Καρυστιανού, η χαμένη τιμή του ΠΑΣΟΚ και γιατί γλίτωσε το 2023 ο Παναγόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 12:26
angelina_jolie-new
LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ τις ουλές μου» – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

gerardos_1
BUSINESS

Η ζωή του Γιώργου Γεράρδου που έκανε το Πλαίσιο συνώνυμο της τεχνολογίας –  Από φοιτητής με δανεικά λεφτά και ένα μαγαζί 12 τετραγωνικών, σε έναν μεγαλοεπιχειρηματία

alexia_evert_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξία Έβερτ για τον σύζυγό της: «Πήγε για επέμβαση ρουτίνας και έμεινε ανάπηρος – “Τι του κάνανε του ανθρώπου”, μου λέγανε στο εξωτερικό» (video)

1 / 3