Loguers: Στρατηγική ανάπτυξης με 140 ξενοδοχεία και στόχο πωλήσεων 70 εκατ. ευρώ

Σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της στον χώρο της ξενοδοχειακής φιλοξενίας καταγράφει η Loguers, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης πωλήσεων και marketing για ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει πλέον περισσότερα από 140 ξενοδοχεία, κατανεμημένα σε πάνω από 25 τουριστικούς προορισμούς, ενώ οι πωλήσεις για το 2025 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 70 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2018, με επτά ξενοδοχειακές μονάδες την πρώτη περίοδο λειτουργίας. Η μετέπειτα ανάπτυξή της βασίστηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τη διοίκηση, σε οργανική επέκταση και σε συνεργασίες με ξενοδοχεία διαφορετικών κατηγοριών και μεγεθών. Το επιχειρηματικό μοντέλο της επικεντρώνεται στη στρατηγική διαχείριση πωλήσεων, εσόδων και καναλιών διάθεσης, χωρίς παρεμβάσεις στη λειτουργική δομή των μονάδων.

Βασικός στόχος της στρατηγικής είναι η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τα δωμάτια και η αύξηση του ποσοστού των απευθείας κρατήσεων. Όπως αναφέρεται, σε μεγάλο αριθμό συνεργαζόμενων ξενοδοχείων –ιδίως σε εκείνα που παραδοσιακά στηρίζονται σε tour operators– καταγράφεται μέση αύξηση εσόδων από 25% έως 30% εντός των πρώτων τριών ετών συνεργασίας. Παράλληλα, οι online πωλήσεις σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν να αντιπροσωπεύουν έως και το 70% ή 80% των συνολικών εσόδων.

Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται στη συστηματική ανάλυση δεδομένων και στη στοχευμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων καναλιών πώλησης, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης κάθε μονάδας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει καλύτερο έλεγχο του κόστους διανομής και μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση της ζήτησης, σε ένα περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού.

Παράλληλα, η Loguers διατηρεί ενεργή παρουσία στον κλάδο μέσω συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις και διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συμμετοχή σε γεγονότα του τουριστικού κλάδου συνοδεύεται από δράσεις εκπαίδευσης, όπως workshops και σεμινάρια, που απευθύνονται τόσο σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όσο και σε στελέχη της αγοράς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων. Η εταιρεία ενσωματώνει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες πωλήσεων και marketing, με στόχο την ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων, τη βελτίωση της στόχευσης και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών της.

Σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας, η εταιρεία έχει παρουσία σε εγχώριους και διεθνείς θεσμούς βράβευσης του τουρισμού, γεγονός που, σύμφωνα με τη διοίκηση, λειτουργεί ενισχυτικά για τη διεθνή της προβολή. Η συνολική της πορεία αντικατοπτρίζει τη μετατόπιση της ξενοδοχειακής αγοράς προς πιο δομημένες και τεχνολογικά υποστηριζόμενες στρατηγικές πωλήσεων, σε μια περίοδο όπου τα περιθώρια κέρδους και η αποτελεσματική διαχείριση καναλιών αποκτούν καθοριστική σημασία.

