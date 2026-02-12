Παπαστράτος: 95 χρόνια ιστορίας με επενδύσεις 700 εκατ. ευρώ και εξαγωγικό αποτύπωμα

Σχεδόν έναν αιώνα παρουσίας στην ελληνική αγορά συμπληρώνει φέτος η Παπαστράτος, η οποία γιορτάζει 95 χρόνια λειτουργίας, συνδέοντας την πορεία της με τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις της χώρας. Από μια παραδοσιακή καπνοβιομηχανία εξελίχθηκε σε έναν σύγχρονο βιομηχανικό και εξαγωγικό οργανισμό, επενδύοντας τα τελευταία χρόνια σε καινοτόμα προϊόντα, ψηφιακές υποδομές και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Η χρονιά που ολοκληρώθηκε έκλεισε με θετικό πρόσημο για την εταιρεία. Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση, ενώ η εξαγωγική δραστηριότητα ενισχύθηκε περαιτέρω, με περίπου το 90% της παραγωγής του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο να κατευθύνεται σε περισσότερες από 30 αγορές του εξωτερικού. Ενδεικτικό της εξωστρέφειας είναι ότι οι θερμαινόμενες ράβδοι καπνού που παράγονται στην Ελλάδα αποτελούν το κορυφαίο ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν στην Ιαπωνία, μια από τις πιο απαιτητικές αγορές παγκοσμίως.

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της εταιρείας διαδραματίζει η επενδυτική δραστηριότητα. Το 2025 ξεκίνησε η τέταρτη φάση του επενδυτικού πλάνου για την επέκταση του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, ύψους 200 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωσή της, το συνολικό ύψος των επενδύσεων από το 2017 θα φτάσει τα 700 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της νέας φάσης θα προστεθούν τέσσερις γραμμές παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού, μία νέα γραμμή επεξεργασίας καπνού και μία νέα αποθήκη, αυξάνοντας τις γραμμές παραγωγής από 12 σε 16. Στόχος είναι η αξία των εξαγωγών να ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, προχωρά και η ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης και του προγράμματος Zero Carbon Tech της μητρικής Philip Morris International. Το 2025 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού στις οροφές των εγκαταστάσεων, με 4.000 πάνελ συνολικής ισχύος 2,4 MW. Η ετήσια παραγωγή αναμένεται να φτάσει τις 3,5 GWh καθαρής ενέργειας, ποσότητα που αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου 1.000 νοικοκυριών. Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνονται η εγκατάσταση ηλεκτρικού βιομηχανικού λέβητα και αντλιών θερμότητας, με στόχο τη σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το 2026 συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του IQOS στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας μια στρατηγική στροφή της εταιρείας προς τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού. Πλέον, περισσότεροι από 750.000 ενήλικοι χρήστες στη χώρα έχουν επιλέξει το IQOS, ενώ πάνω από το 70% των καθαρών εσόδων της εταιρείας προέρχεται από τα νέα προϊόντα.

Στο πεδίο της εταιρικής υπευθυνότητας, η Παπαστράτος έχει θέσει στο επίκεντρο την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παράλληλα, συνεχίζει τις δράσεις κατά του παράνομου εμπορίου, έχοντας διαθέσει περίπου 7 εκατ. ευρώ σε εξοπλισμό και στήριξη των διωκτικών Αρχών. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της KPMG για λογαριασμό της PMI, το 2024 η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην Ελλάδα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, σε αντίθεση με την αυξητική τάση που καταγράφεται στην ΕΕ.

Με ισχυρό επενδυτικό αποτύπωμα, εξαγωγικό προσανατολισμό και έμφαση στην καινοτομία, η εταιρεία εισέρχεται στη νέα χρονιά με σταθερή βάση, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις διεθνείς προκλήσεις που σχετίζονται με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις επικείμενες αλλαγές στη φορολογία των καπνικών προϊόντων.

