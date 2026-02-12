Τριάντα χρόνια στρατηγικής συνεργασίας ΜΑΚΒΕΛ και EURICOM με επίκεντρο την ανάπτυξη και τις εξαγωγές

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας της ΜΑΚΒΕΛ με τον ιταλικό όμιλο Euricom, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της εταιρείας EURIMAC, με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς.

Η συνεργασία ξεκίνησε στις 14 Φεβρουαρίου 1996, όταν ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς της ΜΑΚΒΕΛ ΑΕ, και ο Francesco Sempio, ιδρυτής του ομίλου Euricom S.p.A., συμφώνησαν στους βασικούς άξονες της μελλοντικής τους συνεργασίας, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας παραγωγικής μονάδας με διεθνή προσανατολισμό.

Η ΜΑΚΒΕΛ ιδρύθηκε το 1939 στη Θεσσαλονίκη από τους Παντελή και Νίκο Κωνσταντινίδη, πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής. Ξεκινώντας ως μικρή βιοτεχνία ζυμαρικών, εξελίχθηκε σε βιομηχανική μονάδα με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Από το 1962 πραγματοποίησε τις πρώτες εξαγωγές της στη Γερμανία, ενσωματώνοντας σταδιακά την εξωστρέφεια στη λειτουργία της.

Η ίδρυση της EURIMAC σηματοδότησε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, με επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, καθετοποίηση της παραγωγής μέσω της δημιουργίας σιμιγδαλόμυλου, καθώς και ενίσχυση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας, τριπλασιάζοντας την ικανότητά της και αναβαθμίζοντας τις εγκαταστάσεις της, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Σήμερα, η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ελλάδα στις εξαγωγές ζυμαρικών, με περίπου το 55% της παραγωγής της να εξάγεται σε περισσότερες από 60 χώρες σε πέντε ηπείρους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε διεθνείς αγορές, με έμφαση στη σταθερή ποιότητα, την αξιοπιστία και την καινοτομία.

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης:

«Κατά τη διάρκεια αυτών των 30 ετών, οι βασικές αρχές λειτουργίας της εταιρείας παρέμειναν σταθερές και συνεχίζουν να καθορίζουν τη στρατηγική της πορεία».

Η επέτειος των 30 ετών αναδεικνύει τη σημασία των μακροχρόνιων συνεργασιών, της επένδυσης στην ποιότητα και της συνέπειας στον στρατηγικό σχεδιασμό, σε ένα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

