12.02.2026
12.02.2026 11:37

Δυναμικό «παρών» δίνει η diadikasia στη HORECA 2026

12.02.2026 11:37
Στη HORECA 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση για την εστίαση και τη φιλοξενία, θα συμμετάσχει φέτος η diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP και κορυφαία ελληνική συμβουλευτική εταιρεία.

Στο περίπτερο της diadikasia, οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις σύγχρονες χρηματοδοτικές και επενδυτικές δυνατότητες.

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή της diadikasia στην έκθεση (Hall 3, περίπτερο D36) παρέχει τη δυνατότητα ουσιαστικής ενημέρωσης των επισκεπτών για Χρηματοδοτικά Εργαλεία, το Ταμείο Ανάκαμψης και τον Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και τη διερεύνηση ευκαιριών για προγράμματα ΕΣΠΑ και μεγάλες επενδύσεις.

Η HORECA 2026 θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 13 έως και τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 στο Metropolitan Expo στα Σπάτα Αττικής.

Λίγα λόγια για τη diadikasia

Η diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP έχει συνδεθεί µε την τεχνική επάρκεια, την τεκμηρίωση και τη βαθιά γνώση των αναπτυξιακών εργαλείων που τροφοδοτούν την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Παρέχει πληθώρα υπηρεσιών που ανταποκρίνονται και στις προκλήσεις του τουριστικού κλάδου και καλύπτουν μια ευρεία γκάμα των αναγκών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Είτε πρόκειται για λειτουργική αναδιοργάνωση είτε για άντληση δανειακών και επενδυτικών κεφαλαίων, η diadikasia διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο portfolio υλοποιημένων έργων σε όλη τη χώρα και έμπειρα στελέχη που μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τους πελάτες της.

Πληροφορίες για τους επισκέπτες

diadikasia: Hall 3, περίπτερο D36

Ημερομηνίες: 13–16 Φεβρουαρίου 2026

Ώρες Λειτουργίας: 10:00 -18:00

Τοποθεσία: Metropolitan Expo

Novalifε: Ολοήμερο αφιέρωμα στον έρωτα και στη Valentine’s Day με back-to-back τις καλύτερες ρομαντικές ταινίες!

ΣΙΝΕΜΑ

«What Happens at Night»: Το ψυχολογικό θρίλερ του Martin Scorsese με τον Leonardo DiCaprio μπαίνει σε τροχιά γυρισμάτων (photo/videos)

ΥΓΕΙΑ

Καρδιοπαθείς σε δραματική αναμονή: Ως και ένα χρόνο για αλλαγή βαλβίδας και επεμβάσεις σε δημόσια νοσοκομεία

ΕΛΛΑΔΑ

Μαγικές εικόνες από το Δέλτα του Έβρου: Αγέλη άγριων αλόγων διασχίζει τα ορμητικά νερά του ποταμού (video)

ADVERTORIAL

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 3ος ακαδημαϊκός κύκλος της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας της EurolifeFFH για τους συνεργάτες της στη Βόρεια Ελλάδα

ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

