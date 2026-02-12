Κύπρος: Γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία ότι έδωσε ηρεμιστικά στο 7χρονο παιδί της

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται μητέρα στη Λεμεσό, η οποία φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά χάπια στο επτάχρονο παιδί της με αποτέλεσμα και οι δύο να βρεθούν αναίσθητοι.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης (10/2), όταν η μητέρα και το παιδί μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού, αφού νωρίτερα είχαν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους από τον σύζυγο.

Αρχικά ο πατέρας θεώρησε ότι το παιδί κοιμόταν, αλλά σύντομα αντιλήφθηκε πως δεν αντιδρούσαν και κάλεσε ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με το sigmalive.com μητέρα και παιδί διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί, μετά από εξετάσεις, εντόπισαν στον οργανισμό τους ίχνη ηρεμιστικών ουσιών ενώ και στους δύο χορηγήθηκε η ενδεδειγμένη ιατρική αγωγή.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και προχώρησε στη σύλληψη της γυναίκας καθώς διερευνάται το ενδεχόμενο να χορήγησε η ίδια τα χάπια στο παιδί. Παράλληλα, εξετάστηκε από ιατρό, ο οποίος έδωσε εντολή για την νοσηλεία της.

