Κρήτη: Βγήκαν όπλα μεταξύ οικογενειών στη Μεσσαρά για πρόβατα – Τέσσερις συλλήψεις

Σοβαρό επεισόδιο, με πρωταγωνιστές μέλη δύο οικογενειών που έχουν εδώ και καιρό προστριβές, σημειώθηκε την Τετάρτη (11/02) σε περιοχή της Μεσσαράς στην Κρήτη.

Αφορμή για το νέο περιστατικό φέρεται να στάθηκε η βοσκή ζώων, καθώς η μία πλευρά φέρεται να ζήτησε από την άλλη να μην ξαναβάλει πρόβατα σε χωράφια με ελαιόδεντρα ιδιοκτησίας της.

Ωστόσο, κατά την Ελληνική Αστυνομία, εξετάζεται και μια άλλη παράμετρος, που θέλει ένα διαφορετικό υπόβαθρο – πιο προσωπικής φύσης – να υποβόσκει μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα το cretalive, υπήρξαν εκατέρωθεν καταγγελίες για απειλές, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι κατά τη διάρκεια της έντασης εμφανίστηκαν ακόμη και όπλα.

Για την υπόθεση έγιναν μηνύσεις και από τις δύο πλευρές. Από τη μία οικογένεια συνελήφθησαν ο πατέρας, 51 ετών καθώς και δύο ανήλικοι γιοι του. Από την άλλη πλευρά, συνελήφθη ο 50χρονος πατέρας, ενώ αναζητείται ένα από τα παιδιά του. Πρόκειται σύμφωνα με τις πληροφορίες, για τον 24χρονο που είχε καταδικαστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά του νεαρού Νίκου Φανουράκη και αποφυλακίστηκε πέρυσι με περιοριστικούς όρους.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του επεισοδίου και να διερευνηθεί το ιστορικό της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο οικογενειών.

