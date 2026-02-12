search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 12:55
12.02.2026 12:12

Κρήτη: Βγήκαν όπλα μεταξύ οικογενειών στη Μεσσαρά για πρόβατα – Τέσσερις συλλήψεις

12.02.2026 12:12
Σοβαρό επεισόδιο, με πρωταγωνιστές μέλη δύο οικογενειών που έχουν εδώ και καιρό προστριβές, σημειώθηκε την Τετάρτη (11/02) σε περιοχή της Μεσσαράς στην Κρήτη.

Αφορμή για το νέο περιστατικό φέρεται να στάθηκε η βοσκή ζώων, καθώς η μία πλευρά φέρεται να ζήτησε από την άλλη να μην ξαναβάλει πρόβατα σε χωράφια με ελαιόδεντρα ιδιοκτησίας της.

Ωστόσο, κατά την Ελληνική Αστυνομία, εξετάζεται και μια άλλη παράμετρος, που θέλει ένα διαφορετικό υπόβαθρο – πιο προσωπικής φύσης – να υποβόσκει μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα το cretalive, υπήρξαν εκατέρωθεν καταγγελίες για απειλές, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι κατά τη διάρκεια της έντασης εμφανίστηκαν ακόμη και όπλα.

Για την υπόθεση έγιναν μηνύσεις και από τις δύο πλευρές. Από τη μία οικογένεια συνελήφθησαν ο πατέρας, 51 ετών καθώς και δύο ανήλικοι γιοι του. Από την άλλη πλευρά, συνελήφθη ο 50χρονος πατέρας, ενώ αναζητείται ένα από τα παιδιά του. Πρόκειται σύμφωνα με τις πληροφορίες, για τον 24χρονο που είχε καταδικαστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά του νεαρού Νίκου Φανουράκη και αποφυλακίστηκε πέρυσι με περιοριστικούς όρους.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του επεισοδίου και να διερευνηθεί το ιστορικό της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο οικογενειών.

ΣΙΝΕΜΑ

«What Happens at Night»: Το ψυχολογικό θρίλερ του Martin Scorsese με τον Leonardo DiCaprio μπαίνει σε τροχιά γυρισμάτων

ΥΓΕΙΑ

Καρδιοπαθείς σε δραματική αναμονή: Ως και ένα χρόνο για αλλαγή βαλβίδας και επεμβάσεις σε δημόσια νοσοκομεία

ΕΛΛΑΔΑ

Μαγικές εικόνες από το Δέλτα του Έβρου: Αγέλη άγριων αλόγων διασχίζει τα ορμητικά νερά του ποταμού (video)

ADVERTORIAL

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 3ος ακαδημαϊκός κύκλος της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας της EurolifeFFH για τους συνεργάτες της στη Βόρεια Ελλάδα

ΥΓΕΙΑ

ΠΙΣ: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την προκήρυξη θέσεων εργασίας

ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

