ΕΛΛΑΔΑ

13.02.2026 13:23

Χίος: Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί από την βραδινή νεροποντή – Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική (video)

13.02.2026 13:23
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε σε πολλές περιοχές της Χίου η κακοκαιρία που χτύπησε το νησί από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί.

Στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά και συγκεκριμένα στους παραλιακούς οικισμούς Μέγα Λιμνιώνα, Αγία Ερμιόνη αλλά και στο χωριό Θυμιανά, όπως και στην συνοικία του Κάστρου στην πόλη της Χίου, παρατηρήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου μέχρι τις 7.30 το πρωί να έχει λάβει τουλάχιστον 27 κλήσεις από πολίτες για πλημμυρισμένα υπόγεια και αποθήκες.

Χθες βράδυ χρειάστηκε να απομακρύνει μητέρα με το 12χρόνο αγόρι της στην περιοχή του Μέγα Λιμνιώνα, ενώ χρειάστηκε να επέμβει και σε ταβέρνα προκειμένου να απομακρυνθούν θαμώνες καθώς τα νερά από την βροχή είχαν μπλοκάρει την έξοδο από το μαγαζί.

Συνεργεία του δήμου καθαρίζουν φρεάτια από φερτά υλικά, εν αναμονή και νέας βροχόπτωσης που περιμένουν εντός της ημέρας, ενώ συνεργεία του δήμου και της περιφέρειας καθαρίζουν το οδικό δίκτυο από βράχια που είχαν πέσει.

