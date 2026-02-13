Δυσφορία για Δένδια στο Μαξίμου, η δεξαμενή του «40%» και η κόντρα στο κέντρο, ο Τσίπρας και το πολιτικό παιχνίδι Τασούλα και οι Αριστίδηδες του ΠΑΣΟΚ

Καλημέρα σας

Μόνο δυσφορία ένιωσαν στο Μαξίμου την Τετάρτη, όταν την ώρα της προγραμματισμένης εδώ και ημέρες συνέντευξης τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα με τον Ερντογάν, ο Νίκος Δένδιας έδινε δική του συνέντευξη στις Βρυξέλλες.

Πρέπει να σας πω ότι θεώρησαν ακατανόητη την κίνηση του υπουργού Άμυνας, καθώς δεν υπήρχε λόγος να βάλει πάνω σε μία τόσο σημαντική στιγμή του πρωθυπουργού (και της εξωτερικής πολιτικής της χώρας) μία δραστηριότητα, σχεδόν επιδεικτικά προγραμματισμένη.

Κάποιοι θεώρησαν ότι ο Δένδιας ήθελε να δείξει πως δεν θεωρεί σημαντικό γεγονός που συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και συναντήθηκαν οι ηγέτες των δύο χωρών.

Ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας δείχνει να έχει μία απωθητική στάση για τον ελληνοτουρκικό διάλογο και έτσι έδωσε δικαιώματα για τέτοιες σκέψεις στο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά αυτό – η διαφορά φιλοσοφίας του με τον πρωθυπουργό – δεν μπορεί να πάει και τόσο καλά…

Πίσω από τα χαμόγελα τι;

Στο μεταξύ οι σοβαροί διπλωματικοί αναλυτές δεν έμειναν απλά στην (θετική) εικόνα, που εξέπεμψε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα. Καλά είναι όλα αυτά και καθησυχαστικά σε πρώτο επίπεδο.

Αλλά παραμένει το ερώτημα γιατί ο Τούρκος πρόεδρος ήταν σχεδόν φιλικός με τον Μητσοτάκη και συνέβαλε κι αυτός σε αυτή την ήρεμη αίσθηση που αναδύθηκε από τη συνέντευξη. Είναι αρκετή άραγε η εξήγηση ότι έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά στα ανατολικά και τα νότια και δεν θέλει τριβές στο Αιγαίο ή είναι και κάτι άλλο; Είναι αρκετό το ότι ούτε η Αθήνα, ούτε η Άγκυρα θέλουν να ανακατευτεί ο Τραμπ στα ελληνοτουρκικά ή υπάρχουν κι άλλοι λόγοι γι’ αυτά τα “μέλια”;

Η απάντηση δεν είναι εύκολη.

«Στόχος το ΠΑΣΟΚ» για το Μαξίμου

Με τη χώρα να εισέρχεται σιγά σιγά στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, καθώς αυτές θα γίνουν το αργότερο σε ένα χρόνο, στην κυβέρνηση έχουν αρχίσει να ξεκαθαρίζουν τη στρατηγική τους.

Και αυτή συνίσταται κυρίως σε μία απλή ανάλυση και έναν εξίσου απλό στόχο:

Γνωρίζουν και αποδέχονται ότι περίπου το 60% του εκλογικού σώματος δεν θέλει να ακούει – με διάφορες εκδοχές αντίδρασης – για ΝΔ και Μητσοτάκη.

Άρα στόχος τους είναι το 40%, όπου ανήκουν οι λεγόμενοι νοικοκυραίοι, οι μετριοπαθείς κεντρώοι, φυσικά οι κεντροδεξιοί, μα και όσοι θέλουν σταθερότητα και «κανονική» διακυβέρνηση, που δεν θα θέσει σε κίνδυνο ό,τι κεκτημένο έχουν.

– Ε, στο 40% έχει ανταγωνισμό μόνο από το ΠΑΣΟΚ – όσο πιο πολύ πιέζει το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, τόσο έχει ελπίδες να «πιάσει» το κρίσιμο 30%. Μέχρι τώρα το έχει καταφέρει και στις κάλπες και στις δημοσκοπήσεις ως ένα βαθμό.

– Για το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δύο δρόμοι: Ή να συνεχίσει τη «μετριοπαθή» και λεγόμενη θεσμική αντιπολίτευση με την ελπίδα ότι θα νικήσει κάποτε σε αυτό το γήπεδο τον Μητσοτάκη, ή θα πάει λίγο πιο… (κεντρο)αριστερά, στοχεύοντας σε ένα μεγαλύτερο γήπεδο. Δεν βλέπω να υπηρετεί με επιτυχία κανέναν από τους δύο δρόμους.

Πολιτικό παιχνίδι από Τασούλα

Πήγε ο Αλέξης Τσίπρας να δει τον Κώστα Τασούλα, «ανοίχτηκε» φαίνεται λίγο παραπάνω και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε… βούκινο τις προθέσεις του για την ίδρυση του κόμματος, αλλά και το πώς βλέπει τη συνταγματική αναθεώρηση. Και μάλιστα οι διαρροές δεν ανταποκρίνονταν καν στην πραγματικότητα, όπως έσπευσε να διευκρινίσει μετά το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού.

Δεν έχω καμία διάθεση να μπω στα… ενδότερα της ηπειρώτικης κόντρας – Τασούλας και Τσίπρας γνωρίζονται από παλιά και οι προσωπικές σχέσεις τους είναι ή ήταν μάλλον καλές. Το πώς κατάφεραν να διαπληκτίζονται δημοσίως είναι και κάπως αδιανόητο.

Το μείζον ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: Τι δουλειά έχει να ανακατεύεται στις πολιτικές συζητήσεις και τις διεργασίες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν είναι στα καθήκοντά του η συμμετοχή στο πολιτικό παιχνίδι – έχει θεσμικό ρόλο εγγυητή των διαδικασιών που προβλέπει το Σύνταγμα.

– Αυτά γίνονται όταν ο Τασούλας ξεκινάει να συμφιλιώσει δεξιούς πρώην και καταλήγει να ανακατεύει αριστερούς πρώην.

Οι Αριστίδηδες του ΠΑΣΟΚ

Ένας κακός χαμός γίνεται με τη μεθόδευση που επιχειρεί η Χαριλάου Τρικούπη να εκλεγούν οι σύνεδροι για το συνέδριο με βάση πώς ψήφισαν οι ψηφοφόροι της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νίκης, του Βελόπουλου και άλλων στις ευρωεκλογές και όχι με βάση τα μέλη που έχει το κόμμα.

Βέβαια, κάτω από αυτή την κόντρα, περνάει απαρατήρητο ότι περίπου το 25% του συνεδρίου, γύρω στους 1000 με 1200 σύνεδρους θα είναι… «Αριστίδηδες». Θα είναι δηλαδή διορισμένοι, χωρίς να χρειαστεί να εκλεγούν!

Απορώ γιατί κάνουν εσωκομματικές εκλογές και δεν ορίζουν το σύνολο του συνεδρίου με απόφαση της Χαριλάου να βρουν όλοι την υγειά τους…

Τι κάθονται και τσακώνονται για μέτρα εκλογής, σωστή αντιπροσώπευση, εσωκομματική δημοκρατία και άλλα τέτοια… «μπανάλ», που χαλάνε και τη διάθεση της ηγεσίας…

Οι τράπεζες πιάνουν στασίδι στην αμυντική βιομηχανία

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που, στα πολιτικά και επιχειρηματικά πηγαδάκια, λένε ότι η αμυντική βιομηχανία εξελίσσεται στο επόμενο «Ταμείο Ανάκαμψης» για την ευρωπαϊκή οικονομία. Με δισεκατομμύρια να κατευθύνονται σε εξοπλισμούς, τεχνολογία και βιομηχανικές υποδομές, το νέο αυτό «κύμα» θυμίζει σε πολλούς τις ημέρες των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Και από ένα τέτοιο πάρτι δύσκολα θα μπορούσαν να λείπουν οι τράπεζες.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα στην πρόσφατη εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας του Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, όπου, πέρα από τα περισσότερα από 300 μέλη του Συνδέσμου, το «παρών» έδωσαν και τραπεζικά στελέχη. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του ομίλου Τράπεζα Πειραιώς, Γεώργιος Χαντζηνικολάου, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος έχει πλέον περάσει στο ραντάρ του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στην αγορά η παρουσία αυτή ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς έναν τομέα που αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΕΚΠΥ, ο τζίρος της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας έφτασε πέρυσι τα 1,5 δισ. ευρώ, με τις προβλέψεις για φέτος να είναι ακόμη πιο αισιόδοξες.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι προηγήθηκε η συμφωνία της Πειραιώς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για επενδυτικό δανεισμό και στις αμυντικές εταιρείες. Όταν πολιτική ηγεσία, ευρωπαϊκά εργαλεία και τράπεζες ευθυγραμμίζονται, συνήθως κάτι αλλάζει. Το ερώτημα είναι ποιοι τελικά θα προλάβουν το «τρένο».

