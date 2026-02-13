Έχεις αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο; Αυτό είναι το κουμπί που πρέπει να ξέρεις – Μπορεί να σε σώσει

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο, όλα μοιάζουν απλά: πατάς φρένο, κατεβάζεις τον επιλογέα από το P (Park) στη D και ξεκινάς.

Όμως τι γίνεται όταν η μπαταρία πέσει, το σύστημα μπλοκάρει και ο επιλογέας αρνείται να βγει από τη θέση P; Εκεί εμφανίζεται ένας διακριτικός μικρός «ήρωας» που πολλοί αγνοούν: το Shift-Lock Release.

Στις αυτόματες μεταδόσεις, η θέση P ενεργοποιεί έναν μηχανικό πείρο (park lock) που κλειδώνει τον άξονα εξόδου του κιβωτίου ώστε το αυτοκίνητο να μην κινείται. Για λόγους ασφαλείας, οι κατασκευαστές έχουν ορίσει ότι ο επιλογέας μπορεί να μετακινηθεί μόνο όταν:

Ο οδηγός πατάει φρένο

Υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία

Ο αισθητήρας πεντάλ φρένου επικοινωνεί με το κιβώτιο

Όταν η μπαταρία είναι νεκρή ή υπάρχει ηλεκτρικό/αισθητηριακό σφάλμα, το σύστημα δεν «καταλαβαίνει» ότι πατήθηκε φρένο. Το αποτέλεσμα; Ο επιλογέας μένει κλειδωμένος στο P, εμποδίζοντας ακόμα και τη ρυμούλκηση ή τη μετακίνηση του αυτοκινήτου.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης

Τραγέλαφος! Οδηγός πήγαινε για 1,5 χλμ με την όπισθεν, στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να… γλιτώσει την κίνηση (video)

Το Omoda 5 SHS-H διαθέτει νέα υβριδική τεχνολογία με αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα (photos/video)

Οδηγούμε το πολυτελές και προσιτό Geely EX5 (photos)