ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

13.02.2026 12:05

Έχεις αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο; Αυτό είναι το κουμπί που πρέπει να ξέρεις – Μπορεί να σε σώσει

13.02.2026 12:05
TRANSMISSION_NEW

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο, όλα μοιάζουν απλά: πατάς φρένο, κατεβάζεις τον επιλογέα από το P (Park) στη D και ξεκινάς.

Όμως τι γίνεται όταν η μπαταρία πέσει, το σύστημα μπλοκάρει και ο επιλογέας αρνείται να βγει από τη θέση P; Εκεί εμφανίζεται ένας διακριτικός μικρός «ήρωας» που πολλοί αγνοούν: το Shift-Lock Release.

Στις αυτόματες μεταδόσεις, η θέση P ενεργοποιεί έναν μηχανικό πείρο (park lock) που κλειδώνει τον άξονα εξόδου του κιβωτίου ώστε το αυτοκίνητο να μην κινείται. Για λόγους ασφαλείας, οι κατασκευαστές έχουν ορίσει ότι ο επιλογέας μπορεί να μετακινηθεί μόνο όταν:

  • Ο οδηγός πατάει φρένο
  • Υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία
  • Ο αισθητήρας πεντάλ φρένου επικοινωνεί με το κιβώτιο

Όταν η μπαταρία είναι νεκρή ή υπάρχει ηλεκτρικό/αισθητηριακό σφάλμα, το σύστημα δεν «καταλαβαίνει» ότι πατήθηκε φρένο. Το αποτέλεσμα; Ο επιλογέας μένει κλειδωμένος στο P, εμποδίζοντας ακόμα και τη ρυμούλκηση ή τη μετακίνηση του αυτοκινήτου.

1 / 3