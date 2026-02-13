Ουγγαρία: Τέσσερις νεκροί από πυρκαγιά σε εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη (Video)

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργατικές κατοικίες στο προάστιο Μπούντακεσι της Βουδαπέστη, σύμφωνα με τις αρχές.

Όπως ανακοίνωσε η ουγγρική αστυνομία, τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στο σημείο της φωτιάς, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του αργότερα σε νοσοκομείο.

Πολύωρη μάχη με τις φλόγες

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκαν πολλές ώρες για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτητα στο συγκρότημα κατοικιών. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

At least three people were killed and nearly two dozen injured after a blaze broke out in a building in Budakeszi, west of the Hungarian capital. Authorities said 27 people were rescued, with four suffering life-threatening injuries. The fire was later extinguished. Some local… pic.twitter.com/UsFPzBk4ZA — TVP World (@TVPWorld_com) February 13, 2026

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φονική πυρκαγιά.

Διαβάστε επίσης:

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών στη Λιόν: Εγκεφαλικά νεκρός 23χρονος

Παρίσι: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που τους απείλησε με μαχαίρι κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου (Video)

«Η διεθνής τάξη βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής» λέει ο Μερτς – Έκκληση στις ΗΠΑ: «Πρέπει να μιλήσουμε»