ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

13.02.2026 23:45

Ουγγαρία: Τέσσερις νεκροί από πυρκαγιά σε εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη (Video)

13.02.2026 23:45
budapest fire

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργατικές κατοικίες στο προάστιο Μπούντακεσι της Βουδαπέστη, σύμφωνα με τις αρχές.

Όπως ανακοίνωσε η ουγγρική αστυνομία, τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στο σημείο της φωτιάς, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του αργότερα σε νοσοκομείο.

Πολύωρη μάχη με τις φλόγες

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκαν πολλές ώρες για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτητα στο συγκρότημα κατοικιών. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φονική πυρκαγιά.

