Συνελήφθη 44χρονος που ασελγούσε σε ανήλικα παιδιά – Ο πατέρας του ενός φέρεται να διευκόλυνε έναντι χρημάτων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στα χέρια της αστυνομίας είναι ένας 44χρονος ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση δύο αγοριών, καθώς και για μαστροπεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Πρόκειται για δύο παιδιά 14 και 16 ετών όπου σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του ενός, ο οποίος κρατείται στις φυλακές για άλλη υπόθεση, είχε προσωπικές σχέσεις μαζί του και τον διευκόλυνε, έναντι αμοιβής, για να κάνει τις αποτρόπαιες πράξεις του.
Ο 44χρονος μάλιστα ήταν καταζητούμενος για άλλες περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων έναντι αμοιβής. Φέρεται μάλιστα να τα μετέφερε στον χώρο του 44χρονου, πριν συλληφθεί ο ίδιος για άλλες παραβάσεις.
Ο 44χρονος από τον Ιούλιο του 2025 προσέγγιζε και προσέλκυε ανηλίκους εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι είχαν οικονομικές δυσκολίες, προσφέροντας χρήματα ή είδη πρώτης ανάγκης, δημιουργώντας συνθήκες εξάρτησης και εκμετάλλευσης.
Κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις σύριγγες που περιείχαν ναρκωτική ουσία, καθώς και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που κατηγορείται ότι έκανε δέκα διαρρήξεις σε μια νύχτα
Νέα Μάκρη: Κολώνα φωτισμού έπεσε σε αυτοκίνητο – Κινδύνεψε περαστικός, τι καταγγέλλει ιδιοκτήτρια καταστήματος
Απόφαση-βόμβα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας: Σύνταξη σε χήρα χωρίς την τριετία έγγαμου βίου!
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.