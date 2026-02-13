Συνελήφθη 44χρονος που ασελγούσε σε ανήλικα παιδιά – Ο πατέρας του ενός φέρεται να διευκόλυνε έναντι χρημάτων

Στα χέρια της αστυνομίας είναι ένας 44χρονος ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση δύο αγοριών, καθώς και για μαστροπεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Πρόκειται για δύο παιδιά 14 και 16 ετών όπου σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του ενός, ο οποίος κρατείται στις φυλακές για άλλη υπόθεση, είχε προσωπικές σχέσεις μαζί του και τον διευκόλυνε, έναντι αμοιβής, για να κάνει τις αποτρόπαιες πράξεις του.

Ο 44χρονος μάλιστα ήταν καταζητούμενος για άλλες περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων έναντι αμοιβής. Φέρεται μάλιστα να τα μετέφερε στον χώρο του 44χρονου, πριν συλληφθεί ο ίδιος για άλλες παραβάσεις.

Ο 44χρονος από τον Ιούλιο του 2025 προσέγγιζε και προσέλκυε ανηλίκους εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι είχαν οικονομικές δυσκολίες, προσφέροντας χρήματα ή είδη πρώτης ανάγκης, δημιουργώντας συνθήκες εξάρτησης και εκμετάλλευσης.

Κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις σύριγγες που περιείχαν ναρκωτική ουσία, καθώς και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

