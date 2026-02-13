Τραμπ για Ιράν: «Μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος» – Στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Σε κλίμα αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι «δύσκολες» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης αποτρεπτικής ισχύος, σημειώνοντας πως «μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος» για να επιλυθεί ειρηνικά η αντιπαράθεση. Παράλληλα, ανακοίνωσε την αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, το οποίο «θα είναι έτοιμο» σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.

«Ο φόβος είναι αυτό που τακτοποιεί την κατάσταση»

Μιλώντας σε στρατιωτικούς στη βάση Φορτ Μπραγκ στη Βόρεια Καρολίνα, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η πίεση προς την Τεχεράνη αποτελεί αναγκαίο εργαλείο διαπραγμάτευσης. «Μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος. Αυτό είναι το μόνο που θα τακτοποιήσει πραγματικά την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο Ιούνιο.

Νωρίτερα, είχε γνωστοποιήσει πως οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή με την αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα αποτροπής προς την ιρανική ηγεσία.

Επίσκεψη σε μία από τις μεγαλύτερες βάσεις παγκοσμίως

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε το Φορτ Μπραγκ – μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις στον κόσμο, με περισσότερους από 50.000 στρατιωτικούς – προκειμένου να συναντήσει άνδρες των ειδικών δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου στο Καράκας για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο.

Η επίσκεψη είχε έντονο συμβολισμό, καθώς συνδύασε το μήνυμα ισχύος προς το εξωτερικό με εσωτερικές πολιτικές αιχμές.

Πολιτική αντιπαράθεση μπροστά σε στρατιωτικούς

Κατά την ομιλία του ενώπιον μελών των ενόπλων δυνάμεων, ο Τραμπ προχώρησε και σε πολιτικές αναφορές, επικρίνοντας τους αντιπάλους του και υποστηρίζοντας ότι οι Δημοκρατικοί θα υπονομεύσουν το στράτευμα αν κερδίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις επόμενες εκλογές.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε συζητήσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι υπερέβη τα όρια της συνήθους ουδετερότητας που τηρείται σε στρατιωτικά ακροατήρια.

Με τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη να βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο και την Ουάσιγκτον να ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό για την πορεία των αμερικανοϊρανικών σχέσεων και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

