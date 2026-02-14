Φοροαπαλλαγή με αστερίσκους: Εκτός κινήτρων όσοι δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες της ΑΑΔΕ

Με αυστηρούς όρους και σαφείς αποκλεισμούς εφαρμόζεται η φοροαπαλλαγή για τα ενοίκια που εισπράχθηκαν το 2025 από ιδιοκτήτες οι οποίοι μετέφεραν ακίνητα από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση ή «άνοιξαν» κλειστές κατοικίες.

Το μέτρο παρουσιάστηκε ως γενναίο κίνητρο για την ενίσχυση της στεγαστικής αγοράς, ωστόσο στην πράξη αποδεικνύεται ότι αφορά μόνο όσους είχαν φροντίσει εγκαίρως να τακτοποιήσουν κάθε φορολογική τους εκκρεμότητα.

Κομβικό σημείο αποτελεί η εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων στην ΑΑΔΕ. Μόνο οι φορολογούμενοι που είχαν δηλώσει έως τις 5 Δεκεμβρίου 2024 τα ακίνητά τους ως κενά ή είχαν καταχωρίσει κανονικά τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις δικαιούνται την πλήρη απαλλαγή φόρου για τα ενοίκια του 2025. Όσοι υπέβαλαν εκπρόθεσμα δηλώσεις – ακόμη και για τυπικούς λόγους ή για διορθώσεις προηγούμενων ετών – αποκλείονται αυτομάτως από το ευνοϊκό καθεστώς.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μέτρο που διαφημίστηκε ως παρέμβαση υπέρ της αγοράς μακροχρόνιας κατοικίας, να λειτουργεί τελικά ως επιβράβευση της απόλυτης φορολογικής συνέπειας και όχι κατ’ ανάγκη της πραγματικής συμβολής στην αύξηση της προσφοράς στέγης.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι για τους πρώτους 36 μήνες από τη σύναψη σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης – διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών και με ημερομηνία από 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2026 – δεν φορολογείται το εισόδημα από την εκμίσθωση κατοικιών έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Το όριο προσαυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του μισθωτή πέραν των δύο.

Ωστόσο, πίσω από τη γενική διατύπωση κρύβονται αυστηρές τεχνικές προϋποθέσεις. Το ακίνητο θα πρέπει τα τρία προηγούμενα φορολογικά έτη να είχε δηλωθεί ως κενό ή να μην είχε εμφανιστεί ως μισθωμένο, ιδιοχρησιμοποιούμενο ή δωρεάν παραχωρούμενο. Εναλλακτικά, μπορεί να είχε διατεθεί αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά μόνο εφόσον όλες οι σχετικές δηλώσεις είχαν καταχωριστεί κανονικά.

Η έμφαση στις εμπρόθεσμες δηλώσεις – και μάλιστα με καταληκτική ημερομηνία την 5η Δεκεμβρίου 2024 για τα έτη 2022 και 2023 – δημιουργεί ένα σαφές φίλτρο αποκλεισμού. Ακόμη και ιδιοκτήτες που πράγματι διέθεσαν ακίνητα στη μακροχρόνια μίσθωση, αλλά καθυστέρησαν διαδικαστικά, χάνουν ολοκληρωτικά το φορολογικό όφελος.

Επιπλέον, η απαλλαγή δεν είναι δεδομένη για όλη την τριετία. Αν το ακίνητο κενωθεί εντός των τριών ετών, η απαλλαγή παύει να ισχύει από το φορολογικό έτος που μένει κενό. Μόνο εφόσον εκμισθωθεί ξανά με μακροχρόνια σύμβαση μπορεί να συνεχιστεί για το υπόλοιπο διάστημα. Αν, δε, επιστρέψει έστω και για σύντομο διάστημα στη βραχυχρόνια μίσθωση, το φορολογικό προνόμιο χάνεται από το πρώτο έτος.

Υπάρχει πρόβλεψη για μισθώσεις τουλάχιστον έξι συνεχόμενων μηνών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και ένστολους. Και εδώ όμως ισχύει η ίδια αυστηρή ρήτρα: οποιαδήποτε μετατροπή σε βραχυχρόνια μίσθωση εντός της τριετίας ακυρώνει το κίνητρο.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο το μέτρο στοχεύει πράγματι στη διεύρυνση της διαθεσιμότητας κατοικιών ή κυρίως στη διασφάλιση φορολογικής πειθαρχίας. Σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης, το κράτος επιλέγει να συνδέσει ένα κοινωνικά κρίσιμο κίνητρο με αυστηρές διαδικαστικές προϋποθέσεις, αποκλείοντας όσους δεν συμμορφώθηκαν απολύτως με τα χρονοδιαγράμματα.

Έτσι, η φοροαπαλλαγή για τα ενοίκια του 2025 εξελίσσεται σε μέτρο με σαφές μήνυμα: όποιος δεν ήταν απόλυτα συνεπής στο παρελθόν, δεν δικαιούται το όφελος στο παρόν – ακόμη κι αν συμβάλλει σήμερα στην ενίσχυση της μακροχρόνιας μίσθωσης.

