Άνοιξε η συζήτηση στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής, στο κάστρο Alden Biesen του Βελγίου, για δομικές αλλαγές στην αγορά ενέργειας καθώς οι εκρηκτικές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν γονατίσει νοικοκυριά και βιομηχανία.

Αν και αποφάσεις όπως ήταν αναμενόμενο δεν ελήφθησαν, τα σοβαρά προβλήματα και οι αρρυθμίες τέθηκαν επί τάπητος με τις αποφάσεις, όμως, να παραπέμπονται για την Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου.

Το θετικό είναι ότι η συζήτηση άνοιξε επιτακτικά και αναζητούνται άμεσα λύσεις καθώς η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, η ελάφρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών και η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας που βιώνει το 9,2% των Ευρωπαίων πολιτών, είναι ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη μείωση του ενεργειακού κόστους, μια διαδικασία, όμως, που για να φτάσει σε τελική λύση θα είναι εξαιρετικά επίπονη και περίπλοκη.

Κεντρικό θέμα στις συζητήσεις που έγιναν στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής προκειμένου να ληφθούν μέτρα για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η αλλαγή του συστήματος της Οριακής Τιμής Συστήματος. Αλλαγή, δηλαδή, του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Μέχρι σήμερα η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος καθορίζεται από την τιμή του ακριβότερου καυσίμου που είναι το φυσικό αέριο. Τιμή που για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά εκτοξεύεται, παρά το γεγονός ότι η ενέργεια από τις ΑΠΕ είναι εξαιρετικά φθηνότερη.

Η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φν ντερ Λάιεν, με δηλώσεις της μετά το τέλος της άτυπης Συνόδου περιέγραψε το μέγεθος του προβλήματος αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Το 2025, η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ ήταν 34 €/ MWh (Μεγαβατώρα), από τις πυρηνικές μονάδες 55-60 €/ MWh και από το φυσικό αέριο 100 €/ MWh, και το ερώτημα αφορά την οριακή τιμολόγηση που υπολογίζεται με βάση την πιο ακριβή μονάδα».

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι στόχος είναι να παρουσιαστεί στην Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου μελέτη για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η υπάρχουσα «αρχιτεκτονική» της ενεργειακής αγοράς προκειμένου να συζητηθούν συγκεκριμένες αλλαγές στον σχεδιασμό όσον αφορά στην τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος

Δύο προτάσεις για την αλλαγή τιμολόγησης

Δύο είναι τα μέτρα που συζητούνται για την αναδιαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έτσι ώστε οι τιμές να μην καθορίζονται αποκλειστικά από το πιο ακριβό καύσιμο όπως ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα:

1] Οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις σταθερής τιμής, ειδικά για καθαρή και φθηνή ενέργεια από τις ΑΠΕ, τα λεγόμενα Contracts for Differences (CfDs) – Αμφίπλευρες συμβάσεις επί διαφοράς. Πρόκειται για συμβάσεις μεταξύ του κράτους (ή δημόσιου φορέα) και ενός παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που παράγουν πολύ φθηνότερο ρεύμα. Τα δύο μέρη συμφωνούν για σταθερή τιμή για την προμήθεια του ρεύματος. Αν η τιμή της αγοράς είναι χαμηλότερη, το κράτος πληρώνει τη διαφορά στον παραγωγό. Αν η τιμή της αγοράς είναι υψηλότερη ο παραγωγός επιστρέφει τη διαφορά στο κράτος.

2] Τα Διμερή Συμβόλαια Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Power Purchase Agreements (PPAs) δηλαδή, κατάλληλα διμερή συμβόλαια αγοράς ρεύματος με σταθερή τιμή μεταξύ των παραγωγών – πωλητών ΑΠΕ και των προμηθευτών, καταναλωτών – αγοραστών.

Εν ολίγοις, μετά από πιέσεις επί πιέσεων, η Κομισιόν μελετά την αλλαγή στρατηγικής χωρίς, όμως, να «σπάσει» τεχνικά τον μηχανισμό τιμολόγησης. Αυτό που συζητείται είναι να «μεταφερθεί» όλο και μεγαλύτερο μέρος της αγοράς ενέργειας σε σταθερές μακροχρόνιες τιμές και να υπάρξει αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από τις ΑΠΕ που παράγουν σταθερά φτηνό ρεύμα.

