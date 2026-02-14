ΗΠΑ: Η ICE συνεχίζει τις παράνομες συλλήψεις παρά τις δικαστικές αποφάσεις

Συνεχίζονται οι παράνομες συλλήψεις και προσαγωγές από την ICE παρά τις δικαστικές αποφάσεις και τις διαδηλώσεις.

Εκατοντάδες δικαστές των ΗΠΑ έχουν αποφανθεί πάνω από 4.400 φορές ήδη από τον Οκτώβριο πως η κυβέρνηση Τραμπ συλλαμβάνει παράνομα μετανάστες, ενέργεια άμεσα αντίθετη με την 4η Τροπολογία του Συντάγματος. Η κυβέρνηση, παρά τις απαγγελίες των δικαστηρίων και αγνοώντας το πλήθος διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα, εξακολουθεί να φυλακίζει ανθρώπους επ’ αόριστον ενώ τα δικαστήρια το έχουν κρίνει παράνομο.

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιμένει ότι η Δικαιοσύνη θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει ή να αγνοήσει εντελώς τον ισχύοντα νόμο όπως είναι σαφώς διατυπωμένος», δήλωσε τις προάλλες ο περιφερειακός δικαστής της Δυτικής Βιρτζίνια, Τόμας Τζόνστον, διατάσσοντας την απελευθέρωση ενός Βενεζολάνου κρατούμενου στην πολιτεία.

Οι περισσότερες από τις αποφάσεις επικεντρώνονται στην απόκλιση της κυβέρνησης Τραμπ από μια ερμηνεία του ομοσπονδιακού νόμου που ισχύει εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, σύμφωνα με την οποία οι μετανάστες που ζουν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση, ενόσω εκδικάζεται η υπόθεσή τους στο αρμόδιο δικαστήριο.

Οι παράνομα κρατούμενοι μετανάστες έχουν καταθέσει πάνω απο 20.000 ομοσπονδιακές αγωγές απαιτώντας την απελευθέρωση τους. Παράλληλα, πάνω από 400 ομοσπονδιακοί δικαστές έχουν αποφανθεί ότι η ICE κρατά παράνομα ανθρώπους και εκτελεί παράνομες μαζικές απελάσεις.

Σε απόφαση που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα στη Μινεσότα αναφέρεται ότι η κυβέρνηση είχε παραβιάσει 96 εντολές σε 76 υποθέσεις. Ο τοπικός εισαγγελέας Ντάνιελ Ρόουζεν δήλωσε ότι οι υποθέσεις είχαν δημιουργήσει ένα «τεράστιο βάρος» για τους δικηγόρους της κυβέρνησης.

Πηγή: Reuters

