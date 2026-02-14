Κακοκαιρία: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός ενόψει των επικίνδυνων φαινομένων – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καλεί η Πολιτική Προστασία του πολίτες ενόψει της διήμερης κακοκαιρίας που αναμένεται να εκδηλωθεί με έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ του Σαββάτου (14/2), ενώ σε ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός.
Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο Κυριακή (15/2) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:
Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
