ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 19:22
ΚΟΣΜΟΣ

14.02.2026 16:55

Ρεζά Παχλαβί: Έκκληση στις ΗΠΑ για στρατιωτική παρέμβαση στο Ιράν

14.02.2026 16:55
Ο γιος του έκπτωτου σάχη του Ιράν που ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, Ρεζά Παχλαβί, δήλωσε ότι μια στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν θα μπορούσε να σώσει ζωές και έκανε έκκληση στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να μην καθυστερεί, καθώς διαπραγματεύεται με του ηγέτες της Τεχεράνης για μια συμφωνία για τα πυρηνικά.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος τελευταίου σάχη του Ιράν, τόνισε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η κυβέρνηση του Ιράν βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης και ότι μια επίθεση θα μπορούσε να την αποδυναμώσει ή να επιταχύνει την πτώση της.

Οι δηλώσεις του Παχλαβί έγιναν στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου έχει απαγορευτεί η συμμετοχή σε αξιωματούχους της ιρανικής κυβέρνησης.

«Ευελπιστούμε ότι η επίθεση θα επισπεύσει τη διαδικασία και ο λαός θα επιστρέψει επιτέλους στους δρόμους»

«Είναι ζήτημα χρόνου. Ευελπιστούμε ότι αυτή η επίθεση θα επισπεύσει τη διαδικασία και ο λαός θα μπορέσει επιτέλους να επιστρέψει στους δρόμους και να το φτάσει μέχρι τέλους για την οριστική πτώση του καθεστώτος», είπε ο Παχλαβί, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ και έχει ζήσει εκτός Ιράν πριν ακόμη ανατραπεί ο πατέρας του με την Ισλαμική Επανάσταση το 1979. Μια εκστρατεία μαζικών συλλήψεων και εκφοβισμού τον περασμένο μήνα οδήγησε σε συλλήψεις χιλιάδων ανθρώπων καθώς οι ιρανικές αρχές επιδιώκουν να αποτρέψουν περαιτέρω διαδηλώσεις μετά την καταστολή των πιο αιματηρών κινητοποιήσεων μετά το 1979.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως μια ειρηνική διαμαρτυρία στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης για τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των πολιτών και γρήγορα εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα.

Η ιρανική αντιπολίτευση είναι πολωμένη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φράξιες– ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται οι βασιλικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν τον Παχλαβί και φαίνεται ότι δεν έχουν ιδιαίτερα οργανωμένη παρουσία εντός του Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο Reuters τον περασμένο μήνα ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το επίπεδο της στήριξης του Παχλαβί εντός του Ιράν. Οι πολίτες ευελπιστούν ότι κάποια στιγμή θα αποφασιστεί ότι δεν υπάρχει λόγος, δεν θα καταλήξουμε πουθενά με τις διαπραγματεύσεις. Επομένως, αυτή είναι η στιγμή για να επέμβουν οι ΗΠΑ και να κάνουν αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει, να επιστρέψει ο λαός. Η επέμβαση είναι ένας τρόπος να σωθούν ζωές, πρόσθεσε ο Παχλαβί.

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

