search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 23:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.02.2026 21:53

Ρούμπιο: «Ο Τραμπ είναι πρόθυμος να συναντηθεί και με τον Χαμενεΐ αν χρειαστεί»

14.02.2026 21:53
rubio-trump

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόθυμος να συναντηθεί και με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεϊ προκειμένου να επιλυθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξή του στο Bloomberg, από τη Διάσκεψη του Μονάχου όπου βρίσκεται.

«Είμαι αρκετά σίγουρος ότι αν ο Χαμενεΐ έλεγε αύριο ότι ήθελε να συναντηθεί με τον Τραμπ, ο Πρόεδρος θα τον συναντούσε, όχι επειδή συμφωνεί μαζί του, αλλά επειδή πιστεύει ότι έτσι λύνονται τα προβλήματα και δεν θεωρεί τη συνάντηση με κάποιον ως παραχώρηση», ανέφερε ο Ρούμπιο.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Τραμπ είναι πρόθυμος να συναντηθεί με οποιονδήποτε παγκόσμιο ηγέτη για την επίλυση διαφορών.

Σε ερώτηση αν η υπομονή της Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έχει εξαντληθεί, απάντησε:

«Το πρώτο είναι ότι νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές ότι δεν θα επιτραπεί ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς αυτό αποτελεί απειλή όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την παγκόσμια ασφάλεια και την περιοχή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

«Το δεύτερο είναι ότι θέλουμε να έχουμε δυνάμεις στην περιοχή, επειδή το Ιράν έχει δείξει την προθυμία και την ικανότητα να επιτεθεί και να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους στην περιοχή. Έχουμε βάσεις λόγω των συμμαχιών μας στην περιοχή και το Ιράν έχει δείξει στο παρελθόν ότι είναι πρόθυμο να μας επιτεθεί ή/και να απειλήσει τις βάσεις μας. Επομένως, πρέπει να έχουμε επαρκή δύναμη πυρός στην περιοχή για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα κάνουν λάθος και πυροδοτήσουν κάτι μεγαλύτερο», σημείωσε.

Επανέλαβε πάντως ότι ο Τραμπ επιδιώκει την επίλυση της διαφοράς μέσω μιας συμφωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Μελόνι: «Η Ευρώπη πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τον εαυτό της, ιδίως σε ό,τι αφορά το μέτωπο της ασφάλειας»

«Βόμβα» από Wall Street Journal: Τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση για τη σύλληψη Μαδούρο

Μαρκ Ρούτε: Η Ρωσία δεν θα επιδιώξει τώρα να επιτεθεί σε χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ – Θα κερδίσουμε κάθε πόλεμο μαζί της»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
filakes 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου – Πώς δρούσε

athanasiasis1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλος-Άρης 1-1: «Όρθιος» λόγω Αθανασιάδη στο Πανθεσσαλικό

ip4
ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Στο έλεος της κακοκαιρίας – Μεγάλες ζημιές στους δρόμος από τις συνεχείς κατολισθήσεις (Photos)

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του – Αναζητούνταν από την Δευτέρα

opla111
ΚΟΣΜΟΣ

POLITICO: Η Ευρώπη έχει όπλα, όμως δεν μπορεί να διεξάγει πόλεμο χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 23:35
filakes 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου – Πώς δρούσε

athanasiasis1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλος-Άρης 1-1: «Όρθιος» λόγω Αθανασιάδη στο Πανθεσσαλικό

ip4
ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Στο έλεος της κακοκαιρίας – Μεγάλες ζημιές στους δρόμος από τις συνεχείς κατολισθήσεις (Photos)

1 / 3