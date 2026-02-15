search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 22:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.02.2026 21:59

Επανεξελέγη και… άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος – Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

15.02.2026 21:59
giannis_panagopoulos_GSEE_new

Ο Γιάννης Παναγόπουλος παρά τις πιέσεις για παραίτηση από την ΓΣΕΕ, σήμερα εκλέχθηκε και μάλιστα άνετα, σύνεδρος για το προσεχές συνέδριό της.

Η επίσημη ΠΑΣΚΕ εξέλεξε 5 συνέδρους για το συνέδριο της ΓΣΕΕ, χάνοντας μία έδρα (6 στις προηγούμενες).

Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΔΑΣ ( ΚΚΕ) με με 11 έδρες από 9 που είχε στην προηγούμενη αναμέτρηση. Ο επικεφαλής της παράταξης Νίκος Μαυροκέφαλος αναμένεται να είναι ο νέος πρόεδρος του ΕΚΑ.

Το « Μέτωπο» (ΣΥΡΙΖΑ, Φωτόπουλος, Βασιλόπουλος) έλαβε 5 έδρες, ενώ η Νέα Πορεία πήρε 4 και προσπέρασε τη ΔΑΚΕ που έχασε μια έδρα καταλαμβάνοντας 3 από 4 στις προηγούμενες εκλογες.

Διαβάστε επίσης:

Καισαριανή: Άγνωστοι έσπασαν τη μαρμάρινη πλάκα στο Μνημείο των 200 εκτελεσθέντων

Παραλία Κατερίνης: Πλημμύρισαν μαγαζιά και δρόμοι λόγω κακοκαιρίας (Video)

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες λόγω εργασιών – Ποιό σημείο θα κλείσει, οι εναλλακτικές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
epstein list (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα λίστα με 305 διάσημους και πολιτικούς – Ομπάμα, Μελάνια, Γκέιτς και Καρντάσιαν ανάμεσά τους

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Σύλληψη άντρα για σεξουαλική παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών

fulakes_domokou
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός σε συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού γνωστός Έλληνας ισοβίτης

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή σε ξενοδοχείο ισραηλινή παραγωγός ταινιών

adelfoktonia
ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: «Τον έσφαξα σαν χοίρο» είπε ο δράστης στους αστυνομικούς – Αφορμή τα κλειδιά του αυτοκινήτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 22:50
epstein list (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα λίστα με 305 διάσημους και πολιτικούς – Ομπάμα, Μελάνια, Γκέιτς και Καρντάσιαν ανάμεσά τους

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Σύλληψη άντρα για σεξουαλική παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών

fulakes_domokou
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός σε συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού γνωστός Έλληνας ισοβίτης

1 / 3