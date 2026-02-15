Επανεξελέγη και… άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος – Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Ο Γιάννης Παναγόπουλος παρά τις πιέσεις για παραίτηση από την ΓΣΕΕ, σήμερα εκλέχθηκε και μάλιστα άνετα, σύνεδρος για το προσεχές συνέδριό της.

Η επίσημη ΠΑΣΚΕ εξέλεξε 5 συνέδρους για το συνέδριο της ΓΣΕΕ, χάνοντας μία έδρα (6 στις προηγούμενες).

Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΔΑΣ ( ΚΚΕ) με με 11 έδρες από 9 που είχε στην προηγούμενη αναμέτρηση. Ο επικεφαλής της παράταξης Νίκος Μαυροκέφαλος αναμένεται να είναι ο νέος πρόεδρος του ΕΚΑ.

Το « Μέτωπο» (ΣΥΡΙΖΑ, Φωτόπουλος, Βασιλόπουλος) έλαβε 5 έδρες, ενώ η Νέα Πορεία πήρε 4 και προσπέρασε τη ΔΑΚΕ που έχασε μια έδρα καταλαμβάνοντας 3 από 4 στις προηγούμενες εκλογες.

