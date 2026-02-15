Και τώρα οι δυο τους: Ντέρμπι «Δικεφάλων» για την κορυφή της Super League στην Τούμπα – Όλο το πρόγραμμα της αγωνιστικής

Το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ δεσπόζει στο πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η Ένωση προπορεύεται με τρεις βαθμούς αλλά οι «ασπρόμαυροι» έχουν παιχνίδι λιγότερο (το εκτός με την Κηφισιά που θα διεξαχθεί στις 4/3). Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, αποκλείοντας με δύο νίκες τον Παναθηναϊκό (1-0 εκτός και 2-0, την Τετάρτη, εντός). Ακολουθεί, πάντως, το πρώτο ματς με τη Θέλτα για τα Play Off του UEFA Europa League (Πέμπτη 19/2, 19:45 – Τούμπα). Σαφώς πιο ξεκούραστη η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έρχεται από το άνετο πέρασμά της από τις Σέρρες (4-0) ενώ αγνοεί την ήττα στο πρωτάθλημα από τις 26/10, όταν κι είχε ηττηθεί από τον Ολυμπιακό με 2-0 στον Πειραιά. Μια εβδομάδα νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ είχε περάσει νικηφόρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια κερδίζοντας με 2-0 την ΑΕΚ.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός με ενδεχομένως πεσμένη ψυχολογία μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο, έχει μπροστά του τον στόχο της τετράδας και, στη συνέχεια, την Πέμπτη (19/2, 22:00 – «Απόστολος Νικολαΐδης») την πρώτη αναμέτρηση με τη Βικτόρια Πλζεν για τα Play Off του UEFA Europa League. Και το ματς με την ΑΕΛ που κινδυνεύει στη Λεωφόρο κρύβει παγίδες. Οι «βυσσινί» θα παραταχθούν κι εκείνοι με κατεβασμένα φτερά μετά το διασυρμό με 4-1 από τον Παναιτωλικό στη Λάρισα – ήττα που έβαλε τέλος σε ένα σερί τριών διαδοχικών επιτυχιών (με 4-0 τέρματα).

Με φόντο μία θέση στα Play Off 5-8, Κηφισιά και ΟΦΗ κοντράρονται στη Νεάπολη. Οι Κρητικοί είναι σε τρομερή κατάσταση μέσα στο 2026 και θα χρειαστεί να ξεπεράσουν το… μεθύσι της πρόκρισης για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πανηγύρισε δυο διαδοχικές νίκες επί του – τρομερού φέτος – Λεβαδειακού, αρχικά με 3-2 στο Ηράκλειο για το πρωτάθλημα κι εν συνεχεία με 1-0 στη Λιβαδειά για το Κύπελλο. Αντίθετα, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει… υποστεί καθίζηση όπως μαρτυρούν οι επτά αγωνιστικές δίχως νίκη (τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες και μετά τέσσερις συνεχόμενες ήττες, πιο πρόσφατη το 0-1 από τον Ατρόμητο).

Στο Περιστέρι, τέλος, ο Ατρόμητος στοχεύει σε μία ακόμη νίκη που θα του αυξήσει τις πιθανότητες εισόδου στην οκτάδα. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ έρχεται από το «διπλό» επί της Κηφισιάς και το έργο της απέναντι στον ουραγό Πανσερραϊκό είναι, θεωρητικά, εύκολο. Εκτός αν τα «λιοντάρια» του Ζεράρ Σαραγόσα θυμηθούν το προσωνύμιό τους, κάτι που δεν κάνουν εδώ και τρεις αγωνιστικές (0-0-3 με 1-9 τέρματα).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και η βαθμολογία της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 14/2:

Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 3-1

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-0

Βόλος-Άρης 1-1

Κυριακή 15/2:

17:30 Κηφισιά-ΟΦΗ

19:30 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός-Λάρισα

Δευτέρα 16/2:

Ατρόμητος-Πανσερραϊκός

Βαθμολογία (σε παρένθεση ο αριθμός των αγώνων που έχουν δώσει):

01. ΑΕΚ 48 (20)

02. Ολυμπιακός 47 (21)

03. ΠΑΟΚ 45 (19)

04. Λεβαδειακός 39 (21)

05. Παναθηναϊκός 32 (19)

06. Άρης 29 (21)

07. Βόλος 26 (21)

08. ΟΦΗ 24 (19)

09. Παναιτωλικός 21 (19)

10. Ατρόμητος 20 (20)

11. Κηφισιά 19 (19)

12. ΑΕΛ 19 (20)

13. Αστέρας Τρίπολης 16 (21)

14. Πανσερραϊκός 8 (20)

