search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 18:43
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.02.2026 17:19

ΚΟΕΣ: «Ναι» Κατρίνη στη διεύρυνση – «Το ΠΑΣΟΚ να γίνει και πάλι πολυσυλλεκτικό και πλειοψηφικό»

15.02.2026 17:19
katrinis

Ύπερ της διεύρυνσης τάχθηκε ο Μιχάλης Κατρίνης στη Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, κάνοντας λόγο για ένα συνέδριο που θα πάρει αποφάσεις για ζητήματα στρατηγικής, επιλογών και συνεργασιών και «όχι συνέδριο οργανωτικών συσχετισμών, με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις».

«Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, τότε θα παραμείνει στην αντιπολίτευση και αυτό να το αποφασίσουμε στο συνέδριο», είπε, αναφερόμενος σε καθαρή θέση και στάση με την οποία πρέπει να ευθυγραμμιστούν όλες οι εκφράσεις της παράταξης.

Ο Μιχάλης Κατρίνης είπε όχι στη συνδιοίκηση με τη ΝΔ σε συνδικάτα, επιμελητήρια, συλλόγους, αυτοδιοίκηση «γιατί ακυρώνει στην πράξη» -όπως τόνισε- «τη διαχωριστική γραμμή ΠΑΣΟΚ-ΝΔ».
«Απορείτε, με αυτές τις πρακτικές, γιατί δεν μας πιστεύουν οι πολίτες όταν λέμε ότι δε θα συνεργαστούμε με τη ΝΔ;», πρόσθεσε.

«Με την ως τώρα στρατηγική δεν έχουμε κερδίσει δημοσκοπικά, παρά τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει. Η στρατηγική διεμβολισμού της ΝΔ σε επίπεδο ατζέντας δε φέρνει στελέχη και ψηφοφόρους από τη ΝΔ», επισήμανε. «Να κάνουμε και πάλι το ΠΑΣΟΚ των μεγάλων ρήξεων και ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ που ακουμπά πάνω του ο απλός πολίτης, όχι τα συστήματα εξουσίας», τόνισε.

«Γιατί χαρίζουμε σε κόμματα διαμαρτυρίας χιλιάδες πολίτες που απορρίπτουν το πολιτικό σύστημα;
Να αναδείξουμε τις καθαρές διαφορές με την ΝΔ σε: ακρίβεια και καρτέλ, κόκκινα δάνεια, εργασιακά, στεγαστικό, δημόσια αγαθά, παραγωγική ανασυγκρότηση. Να θέσουμε την πατριωτική γραμμή στα εθνικά θέματα», πρόσθεσε.

«Δεν γινόμαστε πειστικοί»

«Το πραγματικό δίλημμα δεν είναι “Μητσοτάκης ή χάος” αλλά “Μητσοτάκης ή αλλαγή”. Και αυτή έρχεται μέσα από μια μεγάλη προγραμματική σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας.
Δεν είμαστε πειστικοί όταν λέμε “ψηφίστε μας και θα σας πούμε μετά τις εκλογές με ποιόν θα επιδιώξουμε συνεργασία”. Έτσι, δεν σχηματίζονται κοινωνικές πλειοψηφίες», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης, δηλώνοντας πως συμφωνεί με τη διεύρυνση.

«Το ΠΑΣΟΚ να κοιτάξει μπροστά, να γίνει και πάλι μεγάλο, πολυσυλλεκτικό και πλειοψηφικό. Η ενότητα θέλει σύνθεση και υπερβάσεις. Ανατίθεται ως ευθύνη, σε όλους αλλά, κυρίως, αναλαμβάνεται ως ευθύνη από όλους μας, από πάνω ως κάτω. Δε σφυρηλατείται μέσα από συμφωνίες σιωπής», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης: Στο Μαξίμου τη Δευτέρα για τις υπογραφές της συμφωνίας Chevron-Helleniq Energy

ΚΚΕ για φωτογραφίες εκτελεσθέντων στην Καισαριανή: «Ευθύνη του κράτους να αποδοθούν εκεί που ανήκουν»

«Μηνύματα» Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ: «Τον δικό μας αγώνα να τον δώσουμε έως το τέλος με πολιτική αυτονομία»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alexis_tsipras__eurokinissi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας πρότεινε στον Κακλαμάνη να αγοράσει η Βουλή τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

avramopoulos-syzygos
LIFESTYLE

Δημήτρης Αβραμόπουλος για το διαζύγιό του: Μεγάλη αλλαγή, αλλά κλείσαμε έναν κύκλο χωρίς θόρυβο

paoKolososso
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Κολοσσός Ρόδου 97-102: Σοκαριστική ήττα για τους «πράσινους» μετά από ματς-θρίλερ

klopimaia
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που είχε ρημάξει καταστήματα στην Αττική – Εννέα συλλήψεις

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε από το νοσοκομείο μετά το χειρουργείο του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 18:40
alexis_tsipras__eurokinissi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας πρότεινε στον Κακλαμάνη να αγοράσει η Βουλή τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

avramopoulos-syzygos
LIFESTYLE

Δημήτρης Αβραμόπουλος για το διαζύγιό του: Μεγάλη αλλαγή, αλλά κλείσαμε έναν κύκλο χωρίς θόρυβο

paoKolososso
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Κολοσσός Ρόδου 97-102: Σοκαριστική ήττα για τους «πράσινους» μετά από ματς-θρίλερ

1 / 3