ΚΟΕΣ: «Ναι» Κατρίνη στη διεύρυνση – «Το ΠΑΣΟΚ να γίνει και πάλι πολυσυλλεκτικό και πλειοψηφικό»

Ύπερ της διεύρυνσης τάχθηκε ο Μιχάλης Κατρίνης στη Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, κάνοντας λόγο για ένα συνέδριο που θα πάρει αποφάσεις για ζητήματα στρατηγικής, επιλογών και συνεργασιών και «όχι συνέδριο οργανωτικών συσχετισμών, με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις».

«Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, τότε θα παραμείνει στην αντιπολίτευση και αυτό να το αποφασίσουμε στο συνέδριο», είπε, αναφερόμενος σε καθαρή θέση και στάση με την οποία πρέπει να ευθυγραμμιστούν όλες οι εκφράσεις της παράταξης.

Ο Μιχάλης Κατρίνης είπε όχι στη συνδιοίκηση με τη ΝΔ σε συνδικάτα, επιμελητήρια, συλλόγους, αυτοδιοίκηση «γιατί ακυρώνει στην πράξη» -όπως τόνισε- «τη διαχωριστική γραμμή ΠΑΣΟΚ-ΝΔ».

«Απορείτε, με αυτές τις πρακτικές, γιατί δεν μας πιστεύουν οι πολίτες όταν λέμε ότι δε θα συνεργαστούμε με τη ΝΔ;», πρόσθεσε.

«Με την ως τώρα στρατηγική δεν έχουμε κερδίσει δημοσκοπικά, παρά τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει. Η στρατηγική διεμβολισμού της ΝΔ σε επίπεδο ατζέντας δε φέρνει στελέχη και ψηφοφόρους από τη ΝΔ», επισήμανε. «Να κάνουμε και πάλι το ΠΑΣΟΚ των μεγάλων ρήξεων και ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ που ακουμπά πάνω του ο απλός πολίτης, όχι τα συστήματα εξουσίας», τόνισε.

«Γιατί χαρίζουμε σε κόμματα διαμαρτυρίας χιλιάδες πολίτες που απορρίπτουν το πολιτικό σύστημα;

Να αναδείξουμε τις καθαρές διαφορές με την ΝΔ σε: ακρίβεια και καρτέλ, κόκκινα δάνεια, εργασιακά, στεγαστικό, δημόσια αγαθά, παραγωγική ανασυγκρότηση. Να θέσουμε την πατριωτική γραμμή στα εθνικά θέματα», πρόσθεσε.

«Δεν γινόμαστε πειστικοί»

«Το πραγματικό δίλημμα δεν είναι “Μητσοτάκης ή χάος” αλλά “Μητσοτάκης ή αλλαγή”. Και αυτή έρχεται μέσα από μια μεγάλη προγραμματική σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας.

Δεν είμαστε πειστικοί όταν λέμε “ψηφίστε μας και θα σας πούμε μετά τις εκλογές με ποιόν θα επιδιώξουμε συνεργασία”. Έτσι, δεν σχηματίζονται κοινωνικές πλειοψηφίες», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης, δηλώνοντας πως συμφωνεί με τη διεύρυνση.

«Το ΠΑΣΟΚ να κοιτάξει μπροστά, να γίνει και πάλι μεγάλο, πολυσυλλεκτικό και πλειοψηφικό. Η ενότητα θέλει σύνθεση και υπερβάσεις. Ανατίθεται ως ευθύνη, σε όλους αλλά, κυρίως, αναλαμβάνεται ως ευθύνη από όλους μας, από πάνω ως κάτω. Δε σφυρηλατείται μέσα από συμφωνίες σιωπής», ανέφερε μεταξύ άλλων.

