search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 00:20
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.02.2026 23:24

Παναθηναϊκός-ΑΕΛ 1-1: Επιστροφή στις «γκέλες» για τους «Πράσινους»

15.02.2026 23:24
aelPAO1

Με εμφάνιση υπό του μετρίου στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League κι έχασε άλλους δύο βαθμούς στην προσπάθειά του να προλάβει το… τρένο της πρώτης τετράδας των play off, όπου ο Λεβαδειακός παρέμεινε στο +6 απ’ τους «πράσινους».

Ο Τούπτα στο 46’ άνοιξε το σκορ για τους «βυσσινί», ενώ στο 67’ ισοφάρισε ο Μπακασέτας για τον Παναθηναϊκό που δεν μπόρεσε να βρει άλλο γκολ ως το φινάλε, ένα φινάλε που είχε όπως και στο ημίχρονο έντονη γιούχα.

Στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν κάκιστη, απέναντι σε μία ΑΕΛ η οποία είχε κλείσει εξαιρετικά τους χώρους μπροστά απ’ την περιοχή του Αναγνωστόπουλου κι έψαχνε τη μία στιγμή της στην κόντρα για να «χτυπήσει».

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Παναθηναϊκός «πάτησε» για πρώτη φορά στην περιοχή της ΑΕΛ στο 27ο λεπτό, έπειτα από μία ωραία συνεργασία των Ταμπόρδα κι Αντίνο και το γύρισμα του πρώτου, που βρήκε σε ετοιμότητα τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά.

Στο 30’ από σέντρα του Σίστο, ο Μπατουμπινσικά έπιασε κεφαλιά που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια του Λαφόν, με το πρώτο 45λεπτο να ολοκληρώνεται χωρίς… τελική για τους «πράσινους», προκαλώντας τις φυσιολογικές αποδοκιμασίες απ’ την εξέδρα μετά το σφύριγμα του διαιτητή Μόσχου.

Η ΑΕΛ πήρε «κεφάλι» στο σκορ στο 46’, όταν μετά από φάση διαρκείας στην άμυνά της, ο Σίστο πέρασε μπαλιά στον χώρο προς τον Τούπτα, ο οποίος έκανε κούρσα 30 μέτρων και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.

Στο 63’ ο σκόρερ της ΑΕΛ πέρασε εύκολα τον Ερνάντεθ σε άλλη μία κόντρα της ΑΕΛ κι έφτασε στην περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει στο τετ-α-τετ τον Λαφόν που απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ στο 64’ το σουτ του Ζαρουρί κόντραρε και πέρασε δίπλα απ’ το δοκάρι της ΑΕΛ.

Στο 67’ από ωραία ενέργεια του Σφιντέρσκι και γύρισμα, ο Τσέριν «έσπασε» την μπάλα στον Μπακασέτα που σούταρε με τη μία και ισοφάρισε σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό. Πέντε λεπτά μετά (72’), ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά στη γωνία του το σουτ του Ζαρουρί, ενώ στο 90’+7’ ακυρώθηκε ορθά το γκολ του Σφιντέρσκι, ο οποίος ήταν οφσάιντ.

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)

Κίτρινες: 38’ Ταμπόρδα, 45’ Τουμπά, 88’ Σφιντέρσκι – 28’ Φερίγκρα

Αποβολές:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Τουμπά (58’ Πάντοβιτς), Καλάμπρια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ερνάντεθ, Ταμπόρδα (83’ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (58’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Ναόρ (84’ Μούργος), Ατανάσοφ, Όλαφσον, Σίστο (73’ Πέρες), Σαγάλ (68’ Ενγκόι), Τούπτα (84’ Αποστολάκης).

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0: Ισοπαλία που δεν πλήγωσε κανέναν στη Τούμπα

Στίβος: Αθωώθηκε δικαστικά ο Γκελαούζος για την υπόθεση ντόπινγκ

Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Ισόπαλη ματσάρα στην Νεάπολη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akylas-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού, ετοιμάζει… βαλίτσες για την Βιέννη με το «Ferto» (Video)

psaradiko
ΕΛΛΑΔΑ

Γύθειο: Tαυτοποιήθηκε η σορός του αγνοούμενου ψαρά – Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

paok-aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Η ισοπαλία στο ντέρμπι της Τούμπας κράτησε 1η την ΑΕΚ, στο -2 ο Ολυμπιακός, στραβοπάτημα ο ΠΑΟ – Όλα ανοιχτά στη μάχη του τίτλου

trump netaniaxou 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Νετανιάχου: «Θα σε στηρίξω να χτυπήσεις το Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά»

aelPAO1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-ΑΕΛ 1-1: Επιστροφή στις «γκέλες» για τους «Πράσινους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 00:10
akylas-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού, ετοιμάζει… βαλίτσες για την Βιέννη με το «Ferto» (Video)

psaradiko
ΕΛΛΑΔΑ

Γύθειο: Tαυτοποιήθηκε η σορός του αγνοούμενου ψαρά – Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

paok-aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Η ισοπαλία στο ντέρμπι της Τούμπας κράτησε 1η την ΑΕΚ, στο -2 ο Ολυμπιακός, στραβοπάτημα ο ΠΑΟ – Όλα ανοιχτά στη μάχη του τίτλου

1 / 3