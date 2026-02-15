ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (0-0): Ντέρμπι με φόντο την κορυφή – Live οι σημαντικότερες στιγμές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναμετρώνται στο μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Super League. Είναι ένα παιχνίδι που αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ θα πιάσει στην κορυφή την Ένωση έχοντας κι ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ αντίθετα αν η ΑΕΚ φύγει με τρίποντο από την Τούμπα, θα έχει τεράστιο πλεονέκτημα για την πρωτιά στην κανονική διάρκεια της σεζόν.
Η 11αδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης
Η 11αδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς
Live οι σημαντικότερες στιγμές του αγώνα:
50′: Ωραίο σουτ του Γιόβιτς, ελάχιστα άουτ
48′: Άστοχο σουτ του Ζίβκοβιτς
Ημίχρονο 0-0, από μία μεγάλη φάση η κάθε ομάδα, ο ΠΑΟΚ με το χαμένο πέναλτι του Γιακουμάκη και η ΑΕΚ με το δοκάρι του Κοϊτά
45+2: Ο Μαρίν μέσα από τη περιοχή σε πάσα του Κοϊτά, αστοχεί
40′ Δυνατό σουτ του Κοϊτά, στο οριζόντιο δοκάρι η μπάλα και άουτ
27′ Ο Πινέδα κλέβει από τον Ζαφείρη, αλλά η πάσα για τον Βάργκα σταμάτησε τελευταία στιγμή από τον Μιχαηλίδη
12′ : Ο Γιακουμάκης χάνει το πέναλτι, απέκρουσε ο Στρακόσα!
10′ Απρόσεκτο μαρκάρισμα του Μουκουντί στον Ζαφείρη, δίνει πέναλτι ο διαιτητής
8′: Παιχνίδι τακτικής χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, λίγο πιο πιεστικός ο ΠΑΟΚ
To παιχνίδι ξεκίνησε
