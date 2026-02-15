ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (0-0): Ντέρμπι με φόντο την κορυφή – Live οι σημαντικότερες στιγμές

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναμετρώνται στο μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Super League. Είναι ένα παιχνίδι που αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ θα πιάσει στην κορυφή την Ένωση έχοντας κι ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ αντίθετα αν η ΑΕΚ φύγει με τρίποντο από την Τούμπα, θα έχει τεράστιο πλεονέκτημα για την πρωτιά στην κανονική διάρκεια της σεζόν.

Η 11αδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης

Η 11αδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς

Live οι σημαντικότερες στιγμές του αγώνα:

50′: Ωραίο σουτ του Γιόβιτς, ελάχιστα άουτ

48′: Άστοχο σουτ του Ζίβκοβιτς

Ημίχρονο 0-0, από μία μεγάλη φάση η κάθε ομάδα, ο ΠΑΟΚ με το χαμένο πέναλτι του Γιακουμάκη και η ΑΕΚ με το δοκάρι του Κοϊτά

45+2: Ο Μαρίν μέσα από τη περιοχή σε πάσα του Κοϊτά, αστοχεί

40′ Δυνατό σουτ του Κοϊτά, στο οριζόντιο δοκάρι η μπάλα και άουτ

27′ Ο Πινέδα κλέβει από τον Ζαφείρη, αλλά η πάσα για τον Βάργκα σταμάτησε τελευταία στιγμή από τον Μιχαηλίδη

12′ : Ο Γιακουμάκης χάνει το πέναλτι, απέκρουσε ο Στρακόσα!

10′ Απρόσεκτο μαρκάρισμα του Μουκουντί στον Ζαφείρη, δίνει πέναλτι ο διαιτητής

8′: Παιχνίδι τακτικής χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, λίγο πιο πιεστικός ο ΠΑΟΚ

To παιχνίδι ξεκίνησε

Διαβάστε επίσης:

Super League 2: Η Μαρκό πήρε το 1-1 από τον Ολυμπιακό Β’ με γκολ- buzzer beater από τον τερματοφύλακα που είχε περάσει ως αλλαγή (Video)

Παναθηναϊκός-Κολοσσός Ρόδου 97-102: Σοκαριστική ήττα για τους «πράσινους» μετά από ματς-θρίλερ

Πρόεδρος Χάποελ σε Αντετοκούνμπο: «Τυχαίνει να είμαστε στην αγορά για τεσσάρι» (Video)