Συνωμοσία για να ρίξουν τον πάπα Φραγκίσκο έστηναν ο Τζέφρι Επστάιν και ο Στιβ Μπάνον 

Ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου συζητούσε με τον Τζέφρι Επστάιν τρόπους για να ρίξουν τον πάπα Φραγκίσκο, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του Τζέφρι Επστάιν και Στίβ Μπάνον το 2019, τα οποία δημοσιεύθηκαν σε μια μαζική διαρροή εγγράφων τον περασμένο μήνα, αποκαλύπτουν ότι ο Μπάνον προσέγγισε τον χρηματοδότη στην προσπάθειά του να υπονομεύσει τον πάπα Φραγκίσκο μετά την αποχώρησή του από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Μπάνον ήταν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον Φραγκίσκο, τον οποίο θεωρούσε αντίπαλο της «κυριαρχιστικής» του οπτικής, ενός είδους εθνικιστικού λαϊκισμού που σάρωσε την Ευρώπη το 2018 και το 2019.

Τα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης φαίνεται να δείχνουν ότι ο Επστάιν βοηθούσε τον Μπάνον να χτίσει το κίνημά του.

«Θα καταστρέψουμε τον (Πάπα) Φραγκίσκο», έγραψε ο Μπάνον στον Επστάιν τον Ιούνιο του 2019. «Οι Κλίντον, ο Σι, ο Φραγκίσκος, η ΕΕ – έλα, αδερφέ».

Ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο για τον εθνικιστικό λαϊκισμό του Μπάνον. Το 2018, ο πρώην βοηθός του Τραμπ περιέγραψε τον Φραγκίσκο στο The Spectator ως «απαράδεκτο», κατηγορώντας τον ότι τάσσεται με το μέρος των «παγκοσμιοποιημένων ελίτ» και, σύμφωνα με το «SourceMaterial», προέτρεψε τον Ματέο Σαλβίνι, τώρα αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιταλίας, να «επιτεθεί» στον ποντίφικα.

Η Ρώμη και το Βατικανό ήταν σημαντικά για τον Μπάνον. Ίδρυσε γραφείο στη Ρώμη όταν διηύθυνε το Breitbart News και έχει εμπλακεί στην προσπάθεια ίδρυσης μιας «σχολής μονομάχων» πολιτικής εκπαίδευσης για την υπεράσπιση των ιουδαϊκο-χριστιανικών αξιών, όχι μακριά από την Αιώνια Πόλη.

Ο Φραγκίσκος, από την άλλη πλευρά, ήταν το αντίβαρο στην κοσμοθεωρία του Τραμπ, κατακρίνοντας έντονα τον εθνικισμό και καθιστώντας την υπεράσπιση των μεταναστών σήμα κατατεθέν της παποσύνης του.

Τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα αποκαλύπτουν ότι ο Μπάνον έστειλε μηνύματα στον Επστάιν σε αρκετές περιπτώσεις, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να υπονομεύσει τον αείμνηστο πάπα.

Στα μηνύματά του προς τον Επστάιν, ο Μπάνον αναφέρεται στο βιβλίο «In the Closet of the Vatican» (Στην ντουλάπα του Βατικανού) του 2019, του Γάλλου δημοσιογράφου Φρεντερίκ Μαρτέλ, το οποίο αποκαλύπτει τη μυστικότητα και την υποκρισία στα υψηλά κλιμάκια της εκκλησίας.

Ο Μαρτέλ προκάλεσε σάλο με το βιβλίο του, ισχυριζόμενος ότι το 80% του κλήρου που εργάζεται στο Βατικανό είναι ομοφυλόφιλοι, ενώ διερευνά πώς κρατούν μυστική τη σεξουαλικότητά τους.

Ο Μπάνον έδειξε ενδιαφέρον να μετατρέψει το βιβλίο του Μαρτέλ σε ταινία μετά τη συνάντησή του με τον συγγραφέα σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στο Παρίσι.

Στα μηνύματα, ο Μπάνον φαίνεται να υπονοεί ότι ο Έπστάιν θα μπορούσε να είναι ο εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας. «Είσαι πλέον εκτελεστικός παραγωγός του «ITCOTV» (In the closet of the Vatican)», έγραψε ο Μπάνον.

Δεν είναι σαφές πόσο σοβαρή ήταν η πρόταση του Μπάνον προς τον Επστάιν, και στην ανταλλαγή μηνυμάτων ο Επστάιν δεν αναφέρει την προσφορά.

Ο Μάρτελ είπε ότι όταν συνάντησε τον Μπάνον στο Hotel Le Bristol, του είπε ότι δεν μπορούσε να συμφωνήσει σε καμία συμφωνία για ταινία, καθώς οι εκδότες του έλεγχαν τα δικαιώματα της ταινίας και είχαν ήδη υπογράψει συμφωνία με άλλη εταιρεία. Είπε στο CNN ότι πιστεύει ότι ο Μπάνον ήθελε να «χρησιμοποιήσει» το βιβλίο στις προσπάθειές του εναντίον του Πάπα Φραγκίσκου.

Ο Όστιν Ιβέρι, βιογράφος του αείμνηστου Πάπα, είπε ότι ο Μπάνον πίστευε ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει το βιβλίο του Μαρτέλ για να ντροπιάσει και να βλάψει τον Πάπα Φραγκίσκο, ενώ ισχυριζόταν ότι «καθαρίζει» την εκκλησία.

«Νομίζω ότι υποτίμησε σοβαρά τη φύση του βιβλίου – και του Πάπα Φραγκίσκου», είπε ο Ιβέρι στο CNN.

Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται τώρα, φαίνεται ότι ο Μπάνον έστελνε μηνύματα στον Επστάιν αρκετά χρόνια μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων και λίγο πριν συλληφθεί για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Ο αιδεσιμότατος Αντόνιο Σπαντάρο, αξιωματούχος του Βατικανού που συνεργαζόταν στενά με τον Πάπα Φραγκίσκο, δήλωσε στο CNN ότι τα μηνύματα του Μπάνον δείχνουν την επιθυμία να συγχωνευθεί «η πνευματική εξουσία με την πολιτική δύναμη για στρατηγικούς σκοπούς».

Ο αείμνηστος Πάπας, εξηγεί ο Σπαντάρο, αντιστάθηκε σε μια τέτοια σύνδεση: «Αυτά τα μηνύματα δεν αποκαλύπτουν απλώς εχθρότητα προς έναν ποντίφικα, αλλά μια βαθύτερη προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η πίστη ως όπλο – ακριβώς ο πειρασμός που ο ίδιος προσπάθησε να εξουδετερώσει».

Η περίοδος από το 2018 έως το 2019 χαρακτηρίστηκε από έντονη αντίθεση προς τον Φραγκίσκο, η οποία κορυφώθηκε με την έκδοση ενός φακέλου τον Αύγουστο του 2018 από τον αρχιεπίσκοπο Carlo Maria Viganò, πρώην παπικό πρεσβευτή στις ΗΠΑ, ο οποίος τον κατηγορούσε ότι δεν αντιμετώπισε τις κακοποιήσεις που διέπραξε ο καρδινάλιος Theodore McCarrick.

Μια έρευνα του Βατικανού απάλλαξε αργότερα τον Φραγκίσκο.

