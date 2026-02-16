Disney: Βάζει «φρένο» σε εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ByteDance είναι ένας κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός ο οποίος, μεταξύ άλλων, έχει αναπτύξει το πρόγραμμα παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης Seedance 2.0. Το μοντέλο ΤΝ κάνει θαύματα. Σε ελάχιστον χρόνο- σε δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, όπως περιγράφεται σε σχετικές ιστοσελίδες στην αναζήτηση-, μπορεί να παράγει κινηματογραφικό υλικό από φωτογραφίες «σε χρόνο ντε τε». Απλά και γρήγορα.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης Seedance 2.0 παρουσιάστηκε την Πέμπη και την αμέσως επόμενη ημέρα η Disney έστειλε την επιστολή.

Με αυτή την εταιρεία η Disney διέκοψε κάθε σχέση, αποστέλλοντας σχετική (νομική) επιστολή ισχυριζόμενη ότι η κινεζική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας παραβιάζει τα δικαιώματα της για την εκπαίδευση και ανάπτυξη μοντέλου δημιουργίας βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς αποζημίωση.

Η επιστολή, που απευθύνεται στον γενικό σύμβουλο της κινεζικής εταιρείας, Τζον Ρογκοβιν-υπεύθυνο κατά το νόμο-, κατηγορεί την ByteDance ότι έχει «εφοδιάσει» το μοντέλο ΤΝ Seedance «με μια πειρατική βιβλιοθήκη χαρακτήρων της Disney, από το Star Wars, τη Marvel και άλλα εμπορικά προϊόντα της Disney που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, σαν να ήταν η πολυπόθητη πνευματική ιδιοκτησία της Disney δωρεάν και δημοσίως προσβάσιμη προς εκμετάλλευση».

Η κίνηση της Disney θεωρείται, αναφέρει ο Axios, ως η πιο σοβαρή ενέργεια που έχει αναλάβει μέχρι στιγμής ένα στούντιο του Χόλιγουντ κατά της κινεζικού κολοσσού υψηλής τεχνολογίας με αφορμή το νέο μοντέλο ΤΝ.

«Παρά τις ευρέως δημοσιευμένες αντιρρήσεις της Disney, η ByteDance καταχράται τους χαρακτήρες της Disney αναπαράγοντας, διανέμοντας και δημιουργώντας παράγωγα έργα με αυτούς τους χαρακτήρες.

Η εικονική καταστροφή και αρπαγή της πνευματικής ιδιοκτησίας της Disney από την ByteDance είναι σκόπιμη, εκτεταμένη και εντελώς απαράδεκτη», έγραψε ο νομικός εκπρόσωπος της εμβληματικής χολιγουντιανής φίρμας, Ντέιβιντ Σινγκερ.

«Πιστεύουμε ότι αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου – κάτι που είναι συγκλονιστικό-, δεδομένου ότι το μοντέλο ΤΝ είναι διαθέσιμο εδώ και λίγες ημέρες», πρόσθεσε.

Στην επιστολή η Disney παραθέτει παραδείγματα χρηστών που διανέμουν αυτά τα βίντεο δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να δείξει πόσο διαδεδομένη έχει γίνει η παραβίαση.

Η εταιρεία ισχυρίζεται επίσης ότι το Seedance έχει παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα της Disney, προκειμένου να ωφεληθεί η εμπορική της υπηρεσία χωρίς άδεια.

Την ίδια ημέρα κυκλοφορίας του μοντέλου ΤΝ η Ένωση Εταιρειών Κινηματογράφου των ΗΠΑ, δια του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Τσάρλς Ριφκιν, κάλεσε την Bytedance «να αναστείλει αμέσως τις παράνομες δραστηριότητες της».

Επίσης η Human Artist Campaign, φορέας που εποπτεύει την χρήση της ΤΝ και συστάθηκε από ενώσεις και οργανισμούς όπως το Σωματείο Ηθοποιών και η Ομοσπονδία επαγγελματιών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου και η Ένωση Αμερικανών Σκηνοθετών, σε σχετική δήλωση που εξέδωσε στο τέλος της εβδομάδας αναφέρει ότι «οι αρχές πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο που έχουν στη διάθεσή τους για να σταματήσουν αυτή τη μαζική κλοπή».

Το μήνυμα της Disney σαφές. Είναι «ανοιχτή» σε συνεργασία εταιρειών υψηλής τεχνολογίας για εφαρμογή εκπαιδευτικών και παραγωγικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης εφόσον τηρούνται σωστά οι όροι.

Διαβάστε επίσης

Μαρία Αντώνα: «Καθηγητής σεξολογίας» ο Γιώργος Λιάγκας – Το επικό σαρδάμ στον αέρα και το …μάτι

J2US: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

Γιώργος Γιαννόπουλος για το «Σόι Σου»: «Το ότι το κανάλι αλλάζει τις μέρες, μπερδεύει τον κόσμο»