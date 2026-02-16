«Έπεσε» το X – Προβλήματα στην πρόσβαση σε Ελλάδα και άλλες χώρες του κόσμου

Πολλοί χρήστες του X/Twitter αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση στην πλατφόρμα, από το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου.

Όπως αναφέρει το downdetector, χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως αναφέρουν δυσκολίες στην πρόσβαση στον ιστότοπο και την εφαρμογή, με μηνύματα σφάλματος, όπως «Something went wrong. Please try again later» (Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα).

Επίσης, αρκετοί δηλώνουν πως απλά βλέπουν ένα μαύρο φόντο με το logo της πλατφόρμας και τίποτα άλλο.

Σύμφωνα με τους χρήστες τα πιο συχνά προβλήματα έχουν καταγραφεί κατά 54% στο site του Χ, κατά 31% στο application και 14% στη σύνδεση με τον λογαριασμό του κάθε χρήστη.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί η Google εξέδωσε ομόλογο διάρκειας 100 ετών

Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ δοκιμάζονται σε πραγματικές θέσεις εργασίας

Αναγνώριση προσώπου εισάγει το Discord για την επαλήθευση ηλικίας των χρηστών