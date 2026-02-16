search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 16:36

«Έπεσε» το X – Προβλήματα στην πρόσβαση σε Ελλάδα και άλλες χώρες του κόσμου

16.02.2026 16:36
x-twitter_1602_1920-1080_new
credit: AP

Πολλοί χρήστες του X/Twitter αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση στην πλατφόρμα, από το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου.

Όπως αναφέρει το downdetector, χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως αναφέρουν δυσκολίες στην πρόσβαση στον ιστότοπο και την εφαρμογή, με μηνύματα σφάλματος, όπως «Something went wrong. Please try again later» (Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα).

Επίσης, αρκετοί δηλώνουν πως απλά βλέπουν ένα μαύρο φόντο με το logo της πλατφόρμας και τίποτα άλλο.

Σύμφωνα με τους χρήστες τα πιο συχνά προβλήματα έχουν καταγραφεί κατά 54% στο site του Χ, κατά 31% στο application και 14% στη σύνδεση με τον λογαριασμό του κάθε χρήστη.

