Κιβωτός: Την ενοχή του πατέρα Αντώνιου για βαριά σωματική βλάβη ζήτησε η εισαγγελέας

Να καταδικαστεί ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου τροφίμου και ηθική αυτουργία σε ξυλοδαρμό πέντε τροφίμων σε δομές του Βόλου και της Αθήνας ζήτησε η εισαγγελική λειτουργός.

Παράλληλα, ζήτησε την ενοχή του και για εξαντλητική και καταναγκαστική εργασία ανηλίκου σε δομή της Αθηνας της Κιβωτού.

Καταδικαστική ήταν η πρότασή της και για ακόμη τέσσερις κατηγορούμενους για επιμέρους πράξεις, κατά περίπτωση για βαριά σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απλή σωματική βλάβη. Για δύο προτείνει την πλήρη απαλλαγή τους.

