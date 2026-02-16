search
Κιβωτός: Την ενοχή του πατέρα Αντώνιου για βαριά σωματική βλάβη ζήτησε η εισαγγελέας

16.02.2026 13:21
Να καταδικαστεί ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου τροφίμου και ηθική αυτουργία σε ξυλοδαρμό πέντε τροφίμων σε δομές του Βόλου και της Αθήνας ζήτησε η εισαγγελική λειτουργός.

Παράλληλα, ζήτησε την ενοχή του και για εξαντλητική και καταναγκαστική εργασία ανηλίκου σε δομή της Αθηνας της Κιβωτού.

Καταδικαστική ήταν η πρότασή της και για ακόμη τέσσερις κατηγορούμενους για επιμέρους πράξεις, κατά περίπτωση για βαριά σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απλή σωματική βλάβη. Για δύο προτείνει την πλήρη απαλλαγή τους.

mendoni-kaklamanis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καισαριανή: Από το υπουργείο Πολιτισμού θα αποδοθούν στη Βουλή οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων – Επικοινωνία Μενδώνη με Κακλαμάνη

harry-meghan-new
LIFESTYLE

Χάρι και Μέγκαν «έκλεψαν» την παράσταση στο All Star Game του NBA (Video/Photos)

kakokairia_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε «Red Code» αύριο τέσσερις Περιφέρειες

