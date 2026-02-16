search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 06:31
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 06:15

LeonardoHotels: Νέα επένδυση στη Χαλκιδική με το MERAVIA ενισχύει στρατηγικά παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα

16.02.2026 06:15
Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean

Ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, επενδύοντας στη Χαλκιδική με το άνοιγμα του MERAVIA – Leonardo Limited Edition. Το νέο πεντάστερο, adults-only παραθαλάσσιο resort αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες την 1η Μαΐου, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στο αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου στην Ελλάδα.

Η εξαγορά του MERAVIA ολοκληρώθηκε στα μέσα Ιανουαρίου και αφορά ξενοδοχειακή μονάδα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, η οποία εντάσσεται στη συλλογή Leonardo Limited Edition. Πρόκειται για τη σειρά ξενοδοχείων που δίνει έμφαση στην αυθεντικότητα, στη σύνδεση με τον τόπο και σε εμπειρίες φιλοξενίας υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά κάθε προορισμού.

Το συγκρότημα διαθέτει 188 δωμάτια, εκ των οποίων 34 σουίτες με ιδιωτική πισίνα, ενώ παρέχει επιλογές διαμονής με ιδιωτικό jacuzzi ή άμεση πρόσβαση σε swim-up πισίνες. Η φιλοσοφία του resort επικεντρώνεται στη χαλάρωση, την ιδιωτικότητα και την ποιοτική εμπειρία διακοπών, απευθυνόμενη σε ταξιδιώτες που αναζητούν ηρεμία και διακριτική πολυτέλεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη γαστρονομία, με τέσσερα εστιατόρια και τέσσερα bars που αξιοποιούν τοπικές πρώτες ύλες και σύγχρονες μεσογειακές επιρροές. Παράλληλα, η εμπειρία συμπληρώνεται από infinity πισίνα, ιδιωτική παραλία και spa & wellness centre 600 τ.μ., ενισχύοντας το προφίλ του MERAVIA ως προορισμού ευεξίας και αναζωογόνησης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι υποδομές για φιλοξενία ιδιωτικών εκδηλώσεων και destination weddings, με παραθαλάσσιους χώρους που συνδυάζουν φυσικό τοπίο, διακριτική πολυτέλεια και αυθεντική μεσογειακή ατμόσφαιρα.

Σε δήλωσή του, ο CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, Ρόνι Αλόνι, χαρακτήρισε την επένδυση στη Χαλκιδική κομβικό σημείο για τη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι το MERAVIA αντανακλά την εμπιστοσύνη της εταιρείας στις προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας και τη δέσμευσή της για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Από την πλευρά της, η Sales & Marketing Director του ομίλου, Άντρη Κλεάνθους – Δημοσθένους, υπογράμμισε ότι η εμπειρία φιλοξενίας της Leonardo Hotels είναι βιωματική, σημειώνοντας ότι μετά τη Ρόδο και το Ναύπλιο, η Χαλκιδική αποτελεί τον επόμενο στρατηγικό σταθμό επέκτασης.

Ο General Manager του MERAVIA – Leonardo Limited Edition, Αντώνης Πασπαλής, σημείωσε ότι η φιλοσοφία του resort βασίζεται στην αυθεντικότητα και στην προσωπική σχέση εμπιστοσύνης με τον επισκέπτη, με στόχο η πολυτέλεια να εκφράζεται μέσα από την απλότητα και την ελευθερία.

Διαβάστε επίσης:

Πειραιώς: Κεφάλαιο κίνησης με μειωμένο επιτόκιο σε αιγοπροβατοτρόφους για ζωοτροφές και λειτουργικές ανάγκες

Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: Κομβικός ο ρόλος της ναυπηγικής βιομηχανίας στη στρατηγική αυτονομία και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Φοίβη: Νέο εργαλείο ΑΙ για την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών της ΔΕΗ που ενισχύει την ψηφιακή εμπειρία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
naxos_31
ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Κατέρρευσε τμήμα του δρόμου στον Άγιο Προκόπιο (Video)

ipa-toyrkia1
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διαψεύδει σενάρια κοινής ναυπήγησης πολεμικών πλοίων με τις ΗΠΑ

akylas-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού, ετοιμάζει… βαλίτσες για την Βιέννη με το «Ferto» (Video)

psaradiko
ΕΛΛΑΔΑ

Γύθειο: Tαυτοποιήθηκε η σορός του αγνοούμενου ψαρά – Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

paok-aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Η ισοπαλία στο ντέρμπι της Τούμπας κράτησε 1η την ΑΕΚ, στο -2 ο Ολυμπιακός, στραβοπάτημα ο ΠΑΟ – Όλα ανοιχτά στη μάχη του τίτλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 03:50
naxos_31
ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Κατέρρευσε τμήμα του δρόμου στον Άγιο Προκόπιο (Video)

ipa-toyrkia1
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διαψεύδει σενάρια κοινής ναυπήγησης πολεμικών πλοίων με τις ΗΠΑ

akylas-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού, ετοιμάζει… βαλίτσες για την Βιέννη με το «Ferto» (Video)

1 / 3