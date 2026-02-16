LeonardoHotels: Νέα επένδυση στη Χαλκιδική με το MERAVIA ενισχύει στρατηγικά παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα

Ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, επενδύοντας στη Χαλκιδική με το άνοιγμα του MERAVIA – Leonardo Limited Edition. Το νέο πεντάστερο, adults-only παραθαλάσσιο resort αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες την 1η Μαΐου, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στο αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου στην Ελλάδα.

Η εξαγορά του MERAVIA ολοκληρώθηκε στα μέσα Ιανουαρίου και αφορά ξενοδοχειακή μονάδα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, η οποία εντάσσεται στη συλλογή Leonardo Limited Edition. Πρόκειται για τη σειρά ξενοδοχείων που δίνει έμφαση στην αυθεντικότητα, στη σύνδεση με τον τόπο και σε εμπειρίες φιλοξενίας υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά κάθε προορισμού.

Το συγκρότημα διαθέτει 188 δωμάτια, εκ των οποίων 34 σουίτες με ιδιωτική πισίνα, ενώ παρέχει επιλογές διαμονής με ιδιωτικό jacuzzi ή άμεση πρόσβαση σε swim-up πισίνες. Η φιλοσοφία του resort επικεντρώνεται στη χαλάρωση, την ιδιωτικότητα και την ποιοτική εμπειρία διακοπών, απευθυνόμενη σε ταξιδιώτες που αναζητούν ηρεμία και διακριτική πολυτέλεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη γαστρονομία, με τέσσερα εστιατόρια και τέσσερα bars που αξιοποιούν τοπικές πρώτες ύλες και σύγχρονες μεσογειακές επιρροές. Παράλληλα, η εμπειρία συμπληρώνεται από infinity πισίνα, ιδιωτική παραλία και spa & wellness centre 600 τ.μ., ενισχύοντας το προφίλ του MERAVIA ως προορισμού ευεξίας και αναζωογόνησης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι υποδομές για φιλοξενία ιδιωτικών εκδηλώσεων και destination weddings, με παραθαλάσσιους χώρους που συνδυάζουν φυσικό τοπίο, διακριτική πολυτέλεια και αυθεντική μεσογειακή ατμόσφαιρα.

Σε δήλωσή του, ο CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, Ρόνι Αλόνι, χαρακτήρισε την επένδυση στη Χαλκιδική κομβικό σημείο για τη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι το MERAVIA αντανακλά την εμπιστοσύνη της εταιρείας στις προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας και τη δέσμευσή της για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Από την πλευρά της, η Sales & Marketing Director του ομίλου, Άντρη Κλεάνθους – Δημοσθένους, υπογράμμισε ότι η εμπειρία φιλοξενίας της Leonardo Hotels είναι βιωματική, σημειώνοντας ότι μετά τη Ρόδο και το Ναύπλιο, η Χαλκιδική αποτελεί τον επόμενο στρατηγικό σταθμό επέκτασης.

Ο General Manager του MERAVIA – Leonardo Limited Edition, Αντώνης Πασπαλής, σημείωσε ότι η φιλοσοφία του resort βασίζεται στην αυθεντικότητα και στην προσωπική σχέση εμπιστοσύνης με τον επισκέπτη, με στόχο η πολυτέλεια να εκφράζεται μέσα από την απλότητα και την ελευθερία.

Διαβάστε επίσης:

Πειραιώς: Κεφάλαιο κίνησης με μειωμένο επιτόκιο σε αιγοπροβατοτρόφους για ζωοτροφές και λειτουργικές ανάγκες

Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: Κομβικός ο ρόλος της ναυπηγικής βιομηχανίας στη στρατηγική αυτονομία και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Φοίβη: Νέο εργαλείο ΑΙ για την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών της ΔΕΗ που ενισχύει την ψηφιακή εμπειρία