Λήμνος: 53χρονος κατέρρευσε μετά από άσκηση – Κατέληξε από βαρύ καρδιακό επεισόδιο

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Λήμνος ο αιφνίδιος θάνατος ενός 53χρονου άνδρα, ο οποίος κατέρρευσε μετά από τη συνηθισμένη αθλητική του δραστηριότητα. Παρά την άμεση κινητοποίηση και τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο άνδρας ένιωσε έντονο θωρακικό άλγος και ανησυχητικά συμπτώματα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σωματικής του άσκησης, σε περιοχή όπου διέμενε.

Αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, αναζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια και κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο του νησιού.

Αγώνας δρόμου από τους γιατρούς

Η κλινική του εικόνα επιδεινώθηκε ραγδαία λίγο μετά την άφιξή του στις υγειονομικές εγκαταστάσεις. Οι θεράποντες ιατροί διέγνωσαν βαρύ καρδιακό επεισόδιο και ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες σταθεροποίησης.

Προχώρησαν σε διασωλήνωση και σε εντατικές προσπάθειες αναζωογόνησης, ωστόσο ο 53χρονος υπέστη διαδοχικές ανακοπές. Παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια του ιατρικού προσωπικού, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρούσε ενεργό και υγιή τρόπο ζωής.

