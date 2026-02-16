Νεαρός μετανάστης βρέθηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο στην Αχαΐα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (16.02.26) στο Α.Τ. Δυτικής Αχαΐας για νεαρό αλλοδαπό, που βρέθηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο, στην περιοχή του Βουπρασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πρόκειται για υπήκοο Νεπάλ, ηλικίας περίπου 22 ετών.

Ο νεαρός απαγχονίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο.

