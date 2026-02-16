Ο Σαμαράς και τα non paper του Τασούλα, οι καραμπόλες στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, ο αλγόριθμος και το συνέδριο, η Καρυστιανού και οι… μάνατζερ

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Δεν ξέρω αν το σκέφτηκε καλά ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά σήμερα περνάει την πόρτα του προεδρικού μεγάρου για συνάντηση με τον Κώστα Τασούλα. Μετά την ιστορία που έγινε με τον Αλέξη Τσίπρα και τις διαρροές απλό την προεδρία για τα όσα είπαν (ή δεν… είπαν) οι δυο Ηπειρώτες – Γιαννιώτης ο πρόεδρος, Αρτινός ο πρώην πρωθυπουργός – ο Σαμαράς πρέπει να έχει το νου του μη βρεθεί να δίνει διευκρινίσεις και να… διορθώνει τον Τασούλα.

Μαθαίνω δε ότι στο προεδρικό θα προσληφθούν κι άλλοι επιφανείς, όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος και η Ντόρα Μπακογιάννη. Για την Ντόρα δεν έχω άποψη, αλλά είναι βέβαιος ο Τασουλας ότι θέλει να δει τον Βενιζέλο; Ρωτάω απλά, δεν έχω κάτι στο νου μου, μην βάζετε σκέψεις…

Ο ΠτΔ φλερτάρει με τη φαεινή ιδέα να καλέσει όλους μαζί τους πρώην πρωθυπουργούς. Ας ολοκληρώσει τις κατά μόνας επαφές και βλέπει μετά…

Καραμπόλες στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ

Οι μεταγραφές, επιστροφές, επανασυνδέσεις και όλα αυτά που γίνονται τώρα στο ΠΑΣΟΚ με την περίφημη διεύρυνση ή προσκλητήριο, φαίνεται ότι θα έχουν και καραμπόλες στα ψηφοδέλτια του Κινήματος.

Για παράδειγμα, μαθαίνω ότι η ετοιμαζόμενη επάνοδος του Παναγιώτη Κουρουμπλή στο ΠΑΣΟΚ θα συνοδευτεί με ένταξή του στο ψηφοδέλτιο της δυτικού τομέα στη β´ Αθήνας – απέναντι δηλαδή στην Νάντια Γιαννακοπούλου.

Αποτέλεσμα αυτού αναμένεται να είναι και η άρση οποιασδήποτε αναστολής για την κάθοδο του Λευτέρη Καρχιμάκη στο νομό Λασιθίου.

Γιατί ενδιαφέρει ο αλγόριθμος

Αυτή η ιστορία που έχει προκαλέσει η Χαριλάου Τρικούπη με τον περιβόητο αλγόριθμο για την εκλογή συνέδρων είναι απλά και ξεκάθαρα ένδειξη του πολιτικού προβλήματος που έχει το ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία του.

Αν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 18% για παράδειγμα, καθαρά και αδιαμφισβήτητα δεύτερο, με ανοιχτό ορίζοντα να κοντράρει στα ίσια την κυβέρνηση, ουδείς και κυρίως ούτε η ίδια η Χαριλάου και ο Νικος Ανδρουλάκης θα ασχολούνταν με το πώς θα εκλεγούν οι σύνεδροι, πόσους θα έχει η μια πλευρά και πόσους η άλλη.

Επειδή όμως το πρόβλημα είναι σαν αυτό που λέει η παροιμία «κακό χωριό τα λίγα σπίτια» και κάποιοι έχουν άγχος και ανασφάλεια για την επόμενη ημέρα με ορατό κίνδυνο να χάσουν οφίκια και προνόμια, το ενδιαφέρον πάει στα εσωκομματικά και τη μάχη να διατηρήσουν τα κεκτημένα όσοι έχουν κεκτημένα.

Παρεπιπτόντως, από τις διεργασίες του Σαββατοκύριακου στο ΠΑΣΟΚ αυτό που κάνει αίσθηση είναι ότι Δούκας, Γερουλάνος, Κατρίνης φαίνεται να κινούνται στην ίδια γραμμή για το συνέδριο: ότι πρέπει δηλαδή να εγκρίνει σοβαρές πολιτικές αποφάσεις για τη στρατηγική και τις συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ και όχι να μετρήσει απλά μηχανισμούς κι αν τα εξέλ του Δρούλια έχουν κάποια αξία.

Η Καρυστιανού έχει την… εστία της

Όσο περνάνε οι μέρες και οι πολιτικές παρεμβάσεις της Μαρίας Καρυστιανού πυκνώνουν και «ανοίγουν» την ατζέντα, καθώς αφορούν σε θέματα, όπως τα ελληνοτουκικα και άλλα, τόσο περισσότερο φαίνεται η επιρροή κύκλων της «υπερΔεξιάς» στο πολιτικό και ιδεολογικό της στίγμα.

Φαίνεται ότι αυτοί οι κύκλοι, που είχαν βρει εκφραστή κυρίως τον Νίκο Δένδια, αλλά ο Κερκυραίος δεν τους βγαίνει ακριβώς όπως θα ήθελαν καθότι κοιτάζει και όρος το Κέντρο, βλέπουν την Καρυστιανου ως μια πρόσφορη περίπτωση για να αποτελέσει κάπως σαν… «όχημα» που λένε για να διαδραματίσουν ρόλο και να επηρεάσουν εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της Δεξιάς.

Για να μην μπερδεύστε, σας λέω ότι δεν θα μου έκανε εντύπωση καν αν μου έλεγαν ότι η Μαρία Κ. ξεκινάει κάθε πρωί τη μέρα της μελετώντας – και όχι απλά διαβάζοντας – εφημερίδες όπως η Εστία…

Τα ντοκουμέντα για τους 200

Καθηλωτικά τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που κυκλοφόρησαν επειδή πουλήθηκαν στο διαδίκτυο και αφορούν στην εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Και έχουν δικιο όσοι λένε (ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας κ.α.) ότι είτε μέσω Βουλής, είτε μέσω υπουργείου Πολιτισμού να υπάρξουν οι κινήσεις, ώστε αυτές να περιέλθουν στα χέρια της Πολιτείας.

Αυτό είναι το λογικό βήμα και μετά, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση από κυβέρνηση και Βουλή συζητάμε την πρόταση Πολάκη να τις αγοράσουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ μαζί. Ειμαι σχεδόν βέβαιος ότι ακόμα κι αν το ένα από τα δυο κόμματα το ήθελε, δύσκολα θα υπήρχε συνεννόηση.

Στην άμυνα πρωταθλητές, στο SAFE θεατές

Η Ελλάδα μπορεί να φιγουράρει πρώτη στις αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ε.Ε., αλλά όταν ήρθε η ώρα της ευρωπαϊκής μοιρασιάς, τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς έτσι. Στο πρώτο πακέτο αποφάσεων του προγράμματος SAFE, η Αθήνα έμεινε εκτός.

Το Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για χρηματοδότηση σε οκτώ χώρες – ανάμεσά τους Βέλγιο, Ρουμανία και Κύπρο – ενώ η Ελλάδα παραπέμφθηκε στο «επόμενο Συμβούλιο» της 17ης Φεβρουαρίου. Όχι ότι αποκλείστηκε, αλλά δεν βιάστηκαν κιόλας.

Και όταν είδαν το φως οι αριθμοί, το χαμόγελο κόπηκε. Η Ρουμανία εξασφάλισε έως 16,6 δισ. ευρώ, το Βέλγιο 8,3 δισ., η Κύπρος πάνω από 1 δισ. Και η Ελλάδα; 787 εκατ. ευρώ. Ποσό μάλλον συμβολικό, αν σκεφτεί κανείς πόσα πληρώνει ήδη.

Στις Βρυξέλλες λένε πως το SAFE δεν μοιράζει «ιστορικά εύσημα» αλλά ώριμα σχέδια και συμμαχίες. Το αν η Αθήνα πήγε με γεμάτο φάκελο ή απλώς με το επιχείρημα ότι «εμείς δίνουμε τα περισσότερα», μένει να φανεί. Προς το παρόν, πάντως, στη μοιρασιά της άμυνας, έμεινε με τα ρέστα.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης για το δυστύχημα με τους μετανάστες στη Χίο: Αυτό που ερευνάται είναι αν το Λιμενικό πήγε «by the book»

Σκέρτσος υπέρ Στουρνάρα στην κόντρα με τον Τσίπρα: «Αυτός έχει μείνει σταθερός, άλλοι επιχειρούν διαρκείς κωλοτούμπες»

Δούκας στη ΚΟΕΣ: Το συνέδριο είναι η τελευταία μας ευκαιρία για επανεκκίνηση του ΠΑΣΟΚ – Δεν αμφισβητώ τον Ανδρουλάκη