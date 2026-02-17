search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 15:38
17.02.2026 14:40

Allwyn Final 8: Απολαυστικό «μάντεψε ποιος» με τις ομάδες των πρώτων προημιτελικών λίγο πριν την πρεμιέρα (videos)

17.02.2026 14:40
guess_who

Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στην Κρήτη όπου ξεκινά σήμερα το Allwyn Final 8, που θα αναδείξει τον Κυπελλούχο Ελλάδος για το 2026.

Η Allwyn, χορηγός ονοματοδοσίας της διοργάνωσης και Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), βρήκε την ευκαιρία να υποβάλλει σε ένα απολαυστικό challenge τους παίκτες των 4 ομάδων που αγωνίζονται στους πρώτους προημιτελικούς. Συγκεκριμένα, τους προκάλεσε να περιγράψουν έναν συμπαίκτη τους μέσα σε μόλις 24 δευτερόλεπτα.

Στα δύο βίντεο που δημοσίευσε η Allwyn πρωταγωνιστούν οι Άλεκ Πίτερς και Τάισον Γουόρντ από τον Ολυμπιακό, οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Γκρεγκ Μπράουν από την ΑΕΚ, οι Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ και Μπραϊς Τζόουνς από τον ΑΡΗ Betsson και οι Ντάριλ Μέικον και Γιώργος Καλαϊτζάκης από το Μαρούσι Chery.

Ποιοι ξεχώρισαν για τις περιγραφές τους; Ποιος βρήκε το όνομα του συμπαίκτη του με μόλις μία λέξη και ποιοι ξέμειναν από χρόνο;

Οι απαντήσεις στα παρακάτω βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

iran_ali-khamenei_1702_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ: «Ο Τραμπ δεν θα καταφέρει να καταστρέψει το Ιράν – Το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στον Κόλπο μπορεί να βυθιστεί» (video)

HillaryClinton
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χίλαρι Κλίντον κατηγορεί τον Τραμπ για «συγκάλυψη» της υπόθεσης Επστάιν και ζητά τη δημόσια κατάθεσή του

stratiotiki astynomia rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από έκρηξη σε στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη – Κατέρρευσε κτίριο

aiolika
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Ψήνεται» το Χωροταξικό με αποκλεισμούς για ΑΠΕ – «Τυφλή» προσέγγιση με κόστος ενέργειας βλέπει η ΕΛΕΤΑΕΝ

strait-of-hormuz_iran_1702_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τμήματα του Στενού του Ορμούζ κλείνουν για λίγες ώρες λόγω στρατιωτικών γυμνασίων των Φρουρών της Επανάστασης (photos/video)

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

