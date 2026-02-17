Η «Διόρθωση» του Τόμας Μπέρνχαρντ από 3 Απριλίου στο Θέατρο Ροές

«Κάθε άνθρωπος έχει μια ιδέα που στο τέλος τον σκοτώνει», λέει ο αφηγητής. Ο Ρόιτχαμερ κυριεύεται από την ιδέα να οικοδομήσει μέσα στην άγρια φύση έναν κατοικήσιμο κώνο, προορισμένο για την αδελφή του.

Το εξωφρενικό αυτό δώρο δεν θα οδηγήσει σε τίποτα άλλο παρά στον θάνατό της, που θα επέλθει μόλις λίγο καιρό μετά, από μια αδιευκρίνιστη αρρώστια.

Συντετριμμένος, ο Ρόιτχαμερ αυτοκτονεί. Σήμερα, τα αμέτρητα χειρόγραφα που άφησε πίσω του περιμένουν στον ίδιο χώρο, ζητώντας να αποκτήσουν φωνή. Να αφηγηθούν από την αρχή όλα όσα πήγαν λάθος.

Η ιστορία ενός σπάνιου μυαλού στην παγίδα της ίδιας του της σκέψης, με φόντο μια κοινωνία που παραπαίει χωρίς όραμα μέσα στην ανάλγητη μεταπολεμική πραγματικότητα.

Με δραματουργικό άξονα τη δυαδική σχέση μεταξύ του ανώνυμου αφηγητή και του παιδικού του φίλου Ρόιτχαμερ, η θεατρική παράσταση, στην οποία αναφερόμαστε, επιχειρεί να πραγματώσει σκηνικά το μυθιστόρημα του Μπέρνχαρντ ως μια μεταφυσική προσωπική συνομιλία.

Το ξεδιάλεγμα των χειρογράφων ξεκινά, ο αυτόχειρας Ρόιτχαμερ αναδύεται πρώτα σαν απόηχος, έπειτα ως μορφή και τέλος ως ολότητα.

Φέρνει μαζί του το παρελθόν, τις κοινές μνήμες, πικρές και χαρούμενες, μα κυρίως την ιστορία της προσωπικής του αυτοκαταστροφής, που ξαναγράφεται από την αρχή.

Μπορούν δύο πρόσωπα να γίνουν ένα; Μια φωνή, ένα σώμα-καθρέφτης, εν τέλει σχεδόν μία ενιαία ύπαρξη; Η καταβύθιση στην ανάμνηση κάποιου, που μας οδηγεί σε μια ισόβια εσωτερίκευσή του: στο να γίνουμε με έναν τρόπο αυτός.

Η παράσταση ερευνά την εξέλιξη της σκηνικής σχέσης, προτείνοντας μια στενή συνομιλία του προφορικού και του μουσικού στοιχείου και εστιάζοντας στις ανεπανάληπτες ιδιομορφίες που χαρακτηρίζουν τον πυρετώδη στοχασμό του σπουδαίου αυστριακού συγγραφέα.

Συντελεστές

Μετάφραση: Βασίλης Τομανάς

Σκηνοθεσία-Δραματουργία: Τάσος Πετρίτσης

Σκηνικά-επιμέλεια κοστουμιών-γραφιστικά-συνεργασία στη δραματουργία: Κατερίνα Βλάχμπεη

Μουσική: Φώτης Σιώτας/Δημήτρης Χατζηζήσης

Κίνηση: Ερμής Μαλκότσης

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας/Ιωάννα Αθανασίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Μελίνα Κυρτάτα

Ερμηνεύουν: Στέφανος Βλάχος, Ερμής Μαλκότσης

Πληροφορίες

Παραστάσεις: από 3 έως 26 Απριλίου 2026, κάθε Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 21:00

Διάρκεια: 85 λεπτά

ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΕΣ

Ιάκχου 16, Γκάζι, Αθήνα

2103474312

