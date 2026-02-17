search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 13:48
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 12:55

Η Vertizon ξεκινά την κατασκευαστική δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά

17.02.2026 12:55
vertizon_united_fiber_adv
  • Η Vertizon, με πανελλαδική εμβέλεια και τεχνογνωσία, στοχεύει να αναλάβει και να υλοποιήσει έργα υποδομών κάθε κλίμακας και τύπου, καλύπτοντας όλη την ελληνική επικράτεια, από τα πιο απομακρυσμένα νησιά έως την ηπειρωτική χώρα.

Η Vertizon, εταιρεία spin-off της United Fiber στον τομέα των κατασκευών, ανακοινώνει επίσημα την έναρξη της δραστηριότητάς της στην ελληνική αγορά.

Η Vertizon αποτελεί μία γενική κατασκευαστική εταιρεία ικανή να αναλάβει και να υλοποιήσει έργα υποδομών κάθε κλίμακας και τύπου, καλύπτοντας όλη την ελληνική επικράτεια, από τα πιο απομακρυσμένα νησιά έως την ηπειρωτική χώρα. Με πάνω από 20 in-house μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και ένα δίκτυο εκατοντάδων τεχνικών πεδίου, διαθέτει την τεχνογνωσία και τους πόρους για την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομών ,υπόγειων και εναέριων δικτύων, καθώς και παντός είδους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και βιομηχανικούς χώρους.

Η ελληνική αγορά κατασκευών παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, τόσο λόγω των επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, όσο και λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για σύγχρονες και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Vertizon εισάγει προσαρμοσμένα μοντέλα κατασκευής που αξιοποιούν υψηλή τεχνογνωσία, προηγμένα τεχνικά μέσα και ολοκληρωμένο συντονισμό έργων, καλύπτοντας από μεμονωμένες παρεμβάσεις έως σύνθετα έργα μεγάλης κλίμακας.

Η Vertizon εφαρμόζει δομημένα, επαναλήψιμα και ασφαλή μοντέλα κατασκευής, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και συνέπειας. Στόχος της εταιρείας είναι να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη γενική κατασκευαστική αγορά στην Ελλάδα, συνδυάζοντας κλίμακα, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Γιώργος Αγγελούσης, CEO της Vertizon και της United Fiber, δήλωσε:

«Η Vertizon δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο τύπο έργου ή γεωγραφική περιοχή. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις παντού, από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα έως τα πιο δύσβατα και απομακρυσμένα σημεία της χώρας. Αναλαμβάνουμε τόσο μεμονωμένα όσο και σύνθετα, πολυεπίπεδα έργα υποδομών, που απαιτούν συντονισμό πολλαπλών συνεργείων, εξειδικευμένη τεχνική γνώση και υψηλή επιχειρησιακή συνέπεια. Η δύναμή μας βρίσκεται στην τεχνική μας ικανότητα και την εμπειρία μας σε έργα μεγάλης κλίμακας πανελλαδικά. Η ελληνική αγορά προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε υποδομές και βιώσιμες κατασκευές, και η Vertizon είναι έτοιμη να τις αξιοποιήσει, φέρνοντας γνώση και καινοτομία σε κάθε έργο». Με την έναρξη των δραστηριοτήτων της, η Vertizon επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για ποιοτικές, ασφαλείς και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις, ενισχύοντας την ελληνική αγορά υποδομών και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη έργων μεγάλης σημασίας σε όλη τη χώρα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eon_nova_adv
ADVERTORIAL

Nova: Πλούσιο θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League, Τότεναμ – Άρσεναλ και διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

panagiotis-stathis-new
MEDIA

Το αντίο του Παναγιώτη Στάθη στην μητέρα του: «Ηταν ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου»

Manlleu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Φαίνεται ότι τα θύματα ήταν όλα ανήλικοι», νέα στοιχεία για τη φονική πυρκαγιά με τους πέντε νεκρούς (videos)

konstantopoulou_voultepsi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: «Μπαράζ» καταγγελιών από Κωνσταντοπούλου για «αχρήστευση» της Βουλής – Βούλτεψη: «Περιφέρεστε από Επιτροπή σε Επιτροπή και κάνετε φασαρίες»

kolwnaki_troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Ποινική δίωξη στην τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και τράκαρε 5 αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 13:45
eon_nova_adv
ADVERTORIAL

Nova: Πλούσιο θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League, Τότεναμ – Άρσεναλ και διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

panagiotis-stathis-new
MEDIA

Το αντίο του Παναγιώτη Στάθη στην μητέρα του: «Ηταν ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου»

Manlleu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Φαίνεται ότι τα θύματα ήταν όλα ανήλικοι», νέα στοιχεία για τη φονική πυρκαγιά με τους πέντε νεκρούς (videos)

1 / 3