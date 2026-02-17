search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 22:46
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 22:10

Καὶ ἐγένοντο «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» με ποσοστά Τσαουσέσκου

17.02.2026 22:10
kasselakis_main

Με ποσοστό 71,8%, τα μέλη του κόμματος Στέφανου Κασσελάκη ενέκριναν τη μετονομασία του «Κινήματος Δημοκρατών» σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.

«Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τίτλου. Αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Μια επιλογή ενότητας, διεύρυνσης και προοπτικής» δήλωσε ο Στ. Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα social media. Υπενθυμίζεται ότι την αλλαγή ονόματος είχε προτείνει ο ίδιος ο κ. Κασσελάκης στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος.

Η ανάρτηση Κασσελάκη:

«Σήμερα τα μέλη μας μίλησαν καθαρά.

Με ποσοστό 71,8%, ενέκριναν τη νέα ονομασία του κόμματός μας:
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τίτλου. Αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Μια επιλογή ενότητας, διεύρυνσης και προοπτικής.

Το νέο μας όνομα εκφράζει τη δέσμευσή μας στη δημοκρατία, στη θεσμική σοβαρότητα, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη μεταρρυθμιστική τόλμη. Εκφράζει τη βούλησή μας να συγκροτήσουμε έναν ισχυρό, αξιόπιστο και προοδευτικό πόλο που ενώνει πολίτες πέρα από διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος.

Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τη μαζική συμμετοχή και για το επίπεδο της δημοκρατικής διαδικασίας. Η ισχυρή πλειοψηφία προσδίδει σαφή νομιμοποίηση και καθαρή κατεύθυνση.

Από σήμερα προχωρούμε ενωμένοι.
Με αυτοπεποίθηση.
Με σχέδιο.

Με αισιοδοξία για τη χώρα.

Το επόμενο κεφάλαιο ξεκινά τώρα».

Διαβάστε επίσης:

Βουλή: «Μπαράζ» καταγγελιών από Κωνσταντοπούλου για «αχρήστευση» της Βουλής – Βούλτεψη: «Περιφέρεστε από Επιτροπή σε Επιτροπή και κάνετε φασαρίες»

Μάχη διαδοχής στις Βρυξέλλες: Σύγκρουση για την προεδρία της Ευρωβουλής και ανακατατάξεις – Η αναφορά σε Φαραντούρη και Φειδία

Στέφανος Κασσελάκης: Θα κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές – Δεν πρεσβεύει κάτι καινούριο ο Τσίπρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xartaetos kathara deutera 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο καιρός του… χαρταετού: Η πρόγνωση έως την Καθαρά Δευτέρα – Πού και πότε αναμένεται κακοκαιρία

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη – Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Καταθέσεις «φωτιά» για Βιολάντα: Επικίνδυνα καλώδια, θαμμένοι σωλήνες, αποθήκες-φαντάσματα κι ένας υδραυλικός για το προπάνιο χωρίς… πτυχίο

kasselakis_main
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καὶ ἐγένοντο «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» με ποσοστά Τσαουσέσκου

zelensky2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Ζελένσκι: Δεν δίνει το Ντονμπάς στη Ρωσία και μιλά για δημοψήφισμα για οποιαδήποτε συμφωνία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 22:32
xartaetos kathara deutera 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο καιρός του… χαρταετού: Η πρόγνωση έως την Καθαρά Δευτέρα – Πού και πότε αναμένεται κακοκαιρία

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη – Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Καταθέσεις «φωτιά» για Βιολάντα: Επικίνδυνα καλώδια, θαμμένοι σωλήνες, αποθήκες-φαντάσματα κι ένας υδραυλικός για το προπάνιο χωρίς… πτυχίο

1 / 3