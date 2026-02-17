search
17.02.2026 14:48

«Να σου διαβάσω ένα βιβλίο στ’ αστέρια»: Η Ρενέ Στυλιαρά φώτισε τον ουρανό της Γλυφάδας με ένα φαντασμαγορικό Drone Show την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

17.02.2026 14:48
styliara-5

Στις 14 Φεβρουαρίου, ο έρωτας και η λογοτεχνία συναντήθηκαν με την τεχνολογία σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Η συγγραφέας Ρενέ Στυλιαρά παρουσίασε το νέο της βιβλίο με τίτλο «Τι σημασία έχει ο τίτλος», όχι σε κάποια αίθουσα, αλλά στον ουρανό της Γλυφάδας.
Με κεντρικό μήνυμα «Να σου διαβάσω ένα βιβλίο στ’ αστέρια», η Ρενέ Στυλιαρά σε συνεργασία με την DRNS, ετοίμασαν ένα πρωτοποριακό event που μαγνήτισε τα βλέμματα.

Εκατοντάδες drones απογειώθηκαν για να σχηματίσουν λέξεις και εικόνες, δίνοντας ζωή στις σελίδες του νέου της βιβλίου και φωτίζοντας τη νύχτα των ερωτευμένων.


«Ας ερωτευτούμε μαζί. Κοιτάζοντας ψηλά. Άφησε με να σου χαρίσω τ’ αστέρια που δεν σου έφεραν…»
Το ραντεβού δόθηκε στον ιστορικό «Δρόμο των Ποιητών» στη Γλυφάδα, αν και το θέαμα ήταν ορατό από πολλά σημεία της περιοχής.


Επρόκειτο για μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους – ερωτευμένους και μη – να κοιτάξουν ψηλά και να βιώσουν μια διαφορετική εμπειρία ανάγνωσης και έρωτα.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο, επισκεφθείτε τον
παρακάτω σύνδεσμο:
 https://renee.gr/pages/ti-simasia-exei-o-titlos

Σχετικά με το βιβλίο:
Το νέο βιβλίο της Ρενέ Στυλιαρά, «Τι σημασία έχει ο τίτλος», έρχεται μετά από
χρόνια να ανατρέψει τα δεδομένα, μιλώντας απευθείας στην καρδιά με τον
χαρακτηριστικό, άμεσο λόγο της συγγραφέως που έχει αγαπηθεί από το
κοινό.

