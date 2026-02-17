Nova: Πλούσιο θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League, Τότεναμ – Άρσεναλ και διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Οι συνδρομητές της Nova συνεχίζουν να απολαμβάνουν και τη φετινή σεζόν πρόσβαση σε ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των Novasports και Cosmote Sport , όλα στην πλατφόρμα EON

Η 22 η αγωνιστική Stoiximan Super League περιλαμβάνει τους αγώνες Asteras Aktor – Ατρόμητος, Πανσερραϊκός – Βόλος ΝΠΣ, Άρης – Κηφισιά (διαθέσιμοι από τα κανάλια Novasports ), Ολυμπιακός – Παναιτωλικός, ΟΦΗ – Παναθηναϊκός, ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ, ΑΕΚ – Λεβαδειακός (διαθέσιμοι από τα κανάλια Cosmote Sport )

Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα μέσα από τις αγαπημένες εκπομπές των φιλάθλων στο Novasports , «Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, « Monday Football Club » με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη, « Matchday Live » με τον Ηλία Βλάχο, « Premier League Kick Off » και « Premier League The Show » με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

Όλοι οι αγώνες σε Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, παίζουν μπάλα στα κανάλια Novasports & Cosmote Sport

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 27η αγωνιστική με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο Λονδρέζικο ντέρμπι Τότεναμ – Άρσεναλ (22/2, 18:30), ενώ από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ (22/2, 16:00), Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ (21/2, 22:00), Τσέλσι – Μπέρνλι (21/2, 17:00) και Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (23/2, 22:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η La Liga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports και συνεχίζεται με την 25η αγωνιστική όπου ξεχωρίζουν οι αγώνες Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης (21/2, 19:30), Ατλέτικο Μαδρίτης – Εσπανιόλ (21/2, 22:00) και Μπαρτσελόνα – Λεβάντε (22/2, 17:15).

Η θεαματική γερμανική Bundesliga καθηλώνει στα κανάλια Novasports και το ενδιαφέρον στρέφεται στην 23η αγωνιστική και τα παιχνίδια Μπάγερν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21/2, 16:30), Ουνιόν Βερολίνου-Λεβερκούζεν (21/2, 16:30), Λειψία-Ντόρτμουντ (22/2, 19:30). Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Άιντχοφεν-Χερενφέιν (21/2, 19:45), Άγιαξ-Ναϊμέγκεν (21/2, 22:00), Φέγενορντ-Τέλσταρ (22/2, 21:00) για την 24η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Οι λάτρεις του τένις θα δουν στο κορτ των καναλιών Novasports το τουρνουά WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια CosmoteSport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν τους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ενδιάμεσες φάσεις των διοργανώσεων της UEFA. Την Τετάρτη 18/2 (22:00) θα απολαύσουν την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν για το UEFA Champions League, Knockout Phase Play-offs, ενώ την Πέμπτη 19/2 θα δουν τους αγώνες ΠΑΟΚ – Θέλτα (19:45) και Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (22:00) για το UEFA Εuropa League, Knockout Phase Play-offs.

Aπό τις υπόλοιπες αναμετρήσεις στο UEFA Champions League ξεχωρίζουν οι πρώτοι αγώνες των ζευγαριών Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης (17/2, 22:00), Ντόρτμουντ – Αταλάντα (17/2, 22:00), Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης (18/2, 22:00), Μπόντο Γκλιμντ – Ίντερ (18/2, 22:00). Στο UEFA Europa League δεσπόζουν οι αγώνες Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ (19/2, 19:45), Σέλτικ – Στουτγκάρδη (19/2, 22:00), Λιλ – Ερυθρός Αστέρας (19/2, 22:00).

Στη Serie A για την 26η αγωνιστική ξεχωρίζουν οι αγώνες Γιουβέντους – Κόμο (21/2, 16:00), Λέτσε – Ίντερ (21/2, 19:00), Αταλάντα – Νάπολι (22/2, 16:00), Μίλαν – Πάρμα (22/2, 19:00), Ρόμα – Κρεμονέζε (22/2, 21:45).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

17:00 WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships – 4η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:00 La Liga – 16η αγωνιστική (εξ αναβολής): Λεβάντε-Βιγιαρεάλ Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

22:00 Premier League – 31η αγωνιστική (εξ αναβολής): Γουλβς-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

12:00 WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships – Προημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου και του Άκη Κουζούλη

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

14:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #143 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

15:00 WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships – Hμιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

19:30 2.Bundesliga – 23η αγωνιστική: Γκρόιτερ Φιρτ-Μπίλεφελντ Novasports Prime σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:30 Bundesliga – 23η αγωνιστική: Μάιντς-Αμβούργο Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 La Liga 2 – 27η αγωνιστική: Θέουτα-Γρανάδα Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

22:00 La Liga – 25η αγωνιστική: Μπιλμπάο-Έλτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

15:00 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οβιέδο Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Μπάγερν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

16:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Λεβερκούζεν Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Άουγκσμπουργκ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

16:30 Bundesliga: Κολωνία-Χοφενχάιμ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Μπράιτον Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

17:00 Stoiximan Super League – 22η αγωνιστική: Asteras AKTOR-Ατρόμητος Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Νίκου Παολίνου

17:00 Premier League: Άστον Βίλα-Λιντς Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

17:00 Premier League: Τσέλσι-Μπέρνλι Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

17:15 La Liga: Μπέτις-Βαγιεκάνο Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 Bundesliga: Λειψία–Ντόρτμουντ Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 La Liga: Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:30 Premier League: Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:45 Eredivisie – 24η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Χερενφέιν Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

22:00 La Liga: Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

22:00 Eredivisie: Άγιαξ-Ναϊμέγκεν Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

22:00 Premier League – 27η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

14:30 2.Bundesliga: Πάντερμπορν-Χέρτα Novasports3 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

15:00 La Liga: Χετάφε-Σεβίλλη Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:00 Stoiximan Super League: Πανσερραϊκός-Βόλος ΝΠΣ Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Άκη Κουζούλη

16:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:00 Premier League: Σάντερλαντ-Φούλαμ Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:15 La Liga: Μπαρτσελόνα-Λεβάντε Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α,’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

18:30 Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Βέρντερ Βρέμης Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

18:30 Premier League: Τότεναμ-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:00 Stoiximan Super League: Άρης-Κηφισιά Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

19:30 La Liga: Θέλτα-Μαγιόρκα Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

20:30 Bundesliga: Χάιντενχαϊμ-Στουτγκάρδη Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:00 Eredivisie: Φέγενορντ-Τέλσταρ Novasports Start σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

22:00 La Liga: Βιγιαρεάλ-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

21:30 La Liga 2 – Κάδιθ–Ρεάλ Σοσιεδάδ Β Novasports Start

22:00 Premier League: Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League

22:00 La Liga: Αλαβές-Χιρόνα Novasports1

