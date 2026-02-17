Nova: Πλούσιο θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League, Τότεναμ – Άρσεναλ και διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πανδαισία από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης, περιμένει τους συνδρομητές της Nova και αυτή την εβδομάδα μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!
Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 22η αγωνιστική με τους αγώνες Asteras Aktor – Ατρόμητος (21/2, 17:00), Πανσερραϊκός – Βόλος ΝΠΣ (22/2, 16:00), Άρης – Κηφισιά (22/2, 19:00) που θα μεταδοθούν από τα κανάλια Novasports. Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (21/2, 17:00), ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (22/2, 16:00), ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (22/2, 18:00), ΑΕΚ – Λεβαδειακός (22/2, 20:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «Monday Football Club» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.
H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 27η αγωνιστική με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο Λονδρέζικο ντέρμπι Τότεναμ – Άρσεναλ (22/2, 18:30), ενώ από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ (22/2, 16:00), Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ (21/2, 22:00), Τσέλσι – Μπέρνλι (21/2, 17:00) και Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (23/2, 22:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.
Η La Liga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports και συνεχίζεται με την 25η αγωνιστική όπου ξεχωρίζουν οι αγώνες Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης (21/2, 19:30), Ατλέτικο Μαδρίτης – Εσπανιόλ (21/2, 22:00) και Μπαρτσελόνα – Λεβάντε (22/2, 17:15).
Η θεαματική γερμανική Bundesliga καθηλώνει στα κανάλια Novasports και το ενδιαφέρον στρέφεται στην 23η αγωνιστική και τα παιχνίδια Μπάγερν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21/2, 16:30), Ουνιόν Βερολίνου-Λεβερκούζεν (21/2, 16:30), Λειψία-Ντόρτμουντ (22/2, 19:30). Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.
Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Άιντχοφεν-Χερενφέιν (21/2, 19:45), Άγιαξ-Ναϊμέγκεν (21/2, 22:00), Φέγενορντ-Τέλσταρ (22/2, 21:00) για την 24η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.
Οι λάτρεις του τένις θα δουν στο κορτ των καναλιών Novasports το τουρνουά WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships.
Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν τους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ενδιάμεσες φάσεις των διοργανώσεων της UEFA. Την Τετάρτη 18/2 (22:00) θα απολαύσουν την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν για το UEFA Champions League, Knockout Phase Play-offs, ενώ την Πέμπτη 19/2 θα δουν τους αγώνες ΠΑΟΚ – Θέλτα (19:45) και Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (22:00) για το UEFA Εuropa League, Knockout Phase Play-offs.
Aπό τις υπόλοιπες αναμετρήσεις στο UEFA Champions League ξεχωρίζουν οι πρώτοι αγώνες των ζευγαριών Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης (17/2, 22:00), Ντόρτμουντ – Αταλάντα (17/2, 22:00), Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης (18/2, 22:00), Μπόντο Γκλιμντ – Ίντερ (18/2, 22:00). Στο UEFA Europa League δεσπόζουν οι αγώνες Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ (19/2, 19:45), Σέλτικ – Στουτγκάρδη (19/2, 22:00), Λιλ – Ερυθρός Αστέρας (19/2, 22:00).
Στη Serie A για την 26η αγωνιστική ξεχωρίζουν οι αγώνες Γιουβέντους – Κόμο (21/2, 16:00), Λέτσε – Ίντερ (21/2, 19:00), Αταλάντα – Νάπολι (22/2, 16:00), Μίλαν – Πάρμα (22/2, 19:00), Ρόμα – Κρεμονέζε (22/2, 21:45).
Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
17:00 WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships – 4η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
21:00 La Liga – 16η αγωνιστική (εξ αναβολής): Λεβάντε-Βιγιαρεάλ Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
22:00 Premier League – 31η αγωνιστική (εξ αναβολής): Γουλβς-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
12:00 WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships – Προημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου και του Άκη Κουζούλη
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
14:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #143 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
15:00 WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships – Hμιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
19:30 2.Bundesliga – 23η αγωνιστική: Γκρόιτερ Φιρτ-Μπίλεφελντ Novasports Prime σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
21:30 Bundesliga – 23η αγωνιστική: Μάιντς-Αμβούργο Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
21:30 La Liga 2 – 27η αγωνιστική: Θέουτα-Γρανάδα Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
22:00 La Liga – 25η αγωνιστική: Μπιλμπάο-Έλτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά
15:00 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οβιέδο Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο
16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο
16:30 Bundesliga: Μπάγερν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου
16:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Λεβερκούζεν Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Άουγκσμπουργκ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου
16:30 Bundesliga: Κολωνία-Χοφενχάιμ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
17:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Μπράιτον Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
17:00 Stoiximan Super League – 22η αγωνιστική: Asteras AKTOR-Ατρόμητος Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Νίκου Παολίνου
17:00 Premier League: Άστον Βίλα-Λιντς Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου
17:00 Premier League: Τσέλσι-Μπέρνλι Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
17:00 WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη
17:15 La Liga: Μπέτις-Βαγιεκάνο Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο
19:30 Bundesliga: Λειψία–Ντόρτμουντ Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
19:30 La Liga: Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
19:30 Premier League: Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
19:45 Eredivisie – 24η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Χερενφέιν Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο
22:00 La Liga: Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
22:00 Eredivisie: Άγιαξ-Ναϊμέγκεν Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
22:00 Premier League – 27η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
14:30 2.Bundesliga: Πάντερμπορν-Χέρτα Novasports3 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
15:00 La Liga: Χετάφε-Σεβίλλη Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
16:00 Stoiximan Super League: Πανσερραϊκός-Βόλος ΝΠΣ Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Άκη Κουζούλη
16:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
16:00 Premier League: Σάντερλαντ-Φούλαμ Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
16:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
16:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
17:15 La Liga: Μπαρτσελόνα-Λεβάντε Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α,’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη
18:30 Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Βέρντερ Βρέμης Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
18:30 Premier League: Τότεναμ-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου
19:00 Stoiximan Super League: Άρης-Κηφισιά Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα
19:30 La Liga: Θέλτα-Μαγιόρκα Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
20:30 Bundesliga: Χάιντενχαϊμ-Στουτγκάρδη Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
21:00 Eredivisie: Φέγενορντ-Τέλσταρ Novasports Start σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη
22:00 La Liga: Βιγιαρεάλ-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη
21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά
21:30 La Liga 2 – Κάδιθ–Ρεάλ Σοσιεδάδ Β Novasports Start
22:00 Premier League: Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League
22:00 La Liga: Αλαβές-Χιρόνα Novasports1
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
