Χάνει έδρα το ΠΑΣΟΚ: Στους 32 η ΚΟ μετά τη διαγραφή Παρασκευαΐδη – Ο ρόλος του Δουδωνή

Κι ενώ μετά την ένταση της Παρασκευής στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, στο ΠΑΣΟΚ κατέβασαν τόνους με το σαφώς καλύτερο κλίμα που επικράτησε την Κυριακή στην ολομέλεια της ΚΟΕΣ ήρθε η διαγραφή Παρασκευαΐδη. Ωστόσο μόνο κεραυνός εν αίθρια δεν ήταν, καθώς είχαν προηγηθεί αρκετές δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου που έφεραν ισχυρούς κραδασμούς στην Χαριλάου Τρικούπη. Πότε εξέφραζε ακραίες θέσεις για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, πότε για την μεταναστευτική πολιτική ενώ παράλληλα σε άλλη τοποθέτηση του είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπήρχαν λόγοι ασφάλειας που προκάλεσαν την παρακολούθηση Ανδρουλάκη.

Κάπως έτσι η χθεσινή του δήλωση, ότι αν χρειαστεί σε περίπτωση ακυβερνησίας το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να συγκυβερνήσει ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα, λειτούργησε σαν πυροκροτητής. Η δυσαρέσκεια είχε συσσωρευθεί και όπως όλα δείχνουν το ίδιο ίσχυε και για την υπομονή του Νίκο Ανδρουλάκη που με συνοπτικές διαδικασίες τον διέγραψε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Για την απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ υπάρχει και μια ακόμα παράμετρος, το γεγονός ότι δεν ήθελε να υπάρξουν ανάλογες δηλώσεις του πρώην πλέον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ λίγο πριν από τις εκλογές. Προεκλογικά θα προκαλούσαν πολύ μεγαλύτερο πλήγμα ανάλογες τοποθετήσεις, από ότι τώρα εκτιμούν στελέχη της ηγετικής ομάδας του κόμματος.

Με δηλώσεις του στα “Παραπολιτικά” αμέσως μετά την διαγραφή του ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, υπογράμμισε ότι έμαθε από το μέσο την διαγραφή του της οποίας εκτίμησε ότι αιτία είναι η προώθηση του Παναγιώτη Δουδωνή στην εκλογική του περιφέρεια. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ του οποίου ο πατέρας κατάγεται από την Λέσβο, έχει αποφασίσει ότι θα διεκδικήσει την εκλογή του στο νησί και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, λίγο καιρό πριν ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης τον είχε χαρακτηρίσει “αλεξιπτωτιστή”. Ήθελε με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι δεν γνωρίζει την Λέσβο και τους κατοίκους της, καθώς αν και έλκει την καταγωγή του από εκεί δεν ζει στη Λέσβο αλλά στην Αθήνα. Είναι αλήθεια ότι με την εξέλιξη αυτή η προεκλογική προσπάθεια του Παναγιώτη Δουδωνή να εκλεχθεί βουλευτής Λέσβου γίνεται πολύ πιο εύκολη, καθώς ο Παρασκευαΐδης και ως γιατρός στην περιοχή διατηρεί ισχυρούς δεσμούς.

Είναι εξίσου ενδιαφέρον όμως αν ο βουλευτής Λέσβου θα συνεχίσει την πολιτική του πορεία σε άλλο κόμμα. Εδώ και καιρό στελέχη του ΠΑΣΟΚ αφήνουν να εννοηθεί ότι προκαλούσε εντάσεις γιατί είχε στο μυαλό του, την μετακίνηση σε κάποιο από τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ. Αν υπάρξει μετακίνηση, θα έχει ενδιαφέρον. Το μόνο βέβαιο είναι ότι πλέον μιλάμε για ρεκόρ ανεξάρτητων βουλευτών, καθώς ο αριθμός τους μετά την διαγραφή Παρασκευαϊδη έφτασε τους 27. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ χάνοντας έναν βουλευτή έχει πλέον 32 μέλη στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα.

Διαβάστε επίσης:

Χριστοδουλάκης στηρίζει Παναγόπουλο – Σε άλλη γραμμή από Ανδρουλάκη παρά τη συμμαχία για το συνέδριο

«Πέσιμο» Τσίπρα σε Στουρνάρα από Λάρισα μέσω… Καισαριανής

Γιώργος Παπανδρέου στη DW: «Να μην ψάχνει η Ελλάδα προστάτες»