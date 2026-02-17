Ρόδος: Προφυλακίστηκε 19χρονος για μεταφορά 525,5 γραμμαρίων ηρωίνης

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα, 17 Φεβρουαρίου 2026, μετά την απολογία του στον ανακριτή Ρόδου, με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα, ο 19χρονος που συνελήφθη από στελέχη της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου να μεταφέρει ποσότητα ηρωίνης βάρους 525,5 γραμμαρίων.

Ο νεαρός εντοπίστηκε κατά την άφιξή του στη Ρόδος με πλοίο της γραμμής, έχοντας κρυμμένη την ποσότητα των ναρκωτικών μέσα σε σακίδιο πλάτης.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι πρέπει να προφυλακιστεί, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή έως τη διεξαγωγή της δίκης του.

