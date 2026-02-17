search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 00:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 23:55

Ρόδος: Προφυλακίστηκε 19χρονος για μεταφορά 525,5 γραμμαρίων ηρωίνης

17.02.2026 23:55
xeiropedes

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα, 17 Φεβρουαρίου 2026, μετά την απολογία του στον ανακριτή Ρόδου, με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα, ο 19χρονος που συνελήφθη από στελέχη της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου να μεταφέρει ποσότητα ηρωίνης βάρους 525,5 γραμμαρίων.

Ο νεαρός εντοπίστηκε κατά την άφιξή του στη Ρόδος με πλοίο της γραμμής, έχοντας κρυμμένη την ποσότητα των ναρκωτικών μέσα σε σακίδιο πλάτης.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι πρέπει να προφυλακιστεί, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή έως τη διεξαγωγή της δίκης του.

Διαβάστε επίσης

Καταθέσεις «φωτιά» για Βιολάντα: Επικίνδυνα καλώδια, θαμμένοι σωλήνες, αποθήκες-φαντάσματα κι ένας υδραυλικός για το προπάνιο χωρίς… πτυχίο

Άνοιξε η γη στο Μαζαράκι: Το μήκος της κατολίσθησης ξεπερνά τα 700 μέτρα, μετέφεραν μαθητές στην πλάτη μέσα από χωράφια – Βίντεο από drone

Από τον «εθνικό κοριό» των υποκλοπών στο εδώλιο για όπλα και απειλές – Η σκοτεινή διαδρομή του Χρήστου Μαυρίκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mavrikis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μαυρίκης στην αυλή με το όπλο στο χέρι: Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς

kinezika robot kung fu 88- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινέζικα ρομπότ κάνουν… κουνγκ φου, τούμπες σε τραμπολίνο και σκαρφαλώνουν στους τοίχους (Video)

Iran USA
ΚΟΣΜΟΣ

Συγκρατημένη αισιοδοξία για συνομιλίες Ιράν–ΗΠΑ, «πάγος» δύο εβδομάδων εν αναμονή προτάσεων για τα πυρηνικά

Capitol
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Συνελήφθη ένοπλος έξω από το Καπιτώλιο

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Προφυλακίστηκε 19χρονος για μεταφορά 525,5 γραμμαρίων ηρωίνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 00:41
mavrikis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μαυρίκης στην αυλή με το όπλο στο χέρι: Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς

kinezika robot kung fu 88- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινέζικα ρομπότ κάνουν… κουνγκ φου, τούμπες σε τραμπολίνο και σκαρφαλώνουν στους τοίχους (Video)

Iran USA
ΚΟΣΜΟΣ

Συγκρατημένη αισιοδοξία για συνομιλίες Ιράν–ΗΠΑ, «πάγος» δύο εβδομάδων εν αναμονή προτάσεων για τα πυρηνικά

1 / 3