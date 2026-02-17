Σάλος στο αυστριακό ποδόσφαιρο: Εντοπίστηκαν κρυφές κάμερες στα αποδυτήρια της γυναικείας ομάδας της Άλταχ – Στο επίκεντρο παράγοντας

Ένας άνδρας που κατηγορείται ότι κατείχε βίντεο από κρυφές κάμερες στα αποδυτήρια και τα ντους της γυναικείας ομάδας Άλταχ θα εμφανιστεί στο δικαστήριο την επόμενη εβδομάδα σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το ποδόσφαιρο στην Αυστρία.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία στο Φέλντκιρχ, περίπου 30 γυναίκες έχουν ταυτοποιηθεί στα βίντεο και μερικές εξετάζουν το ενδεχόμενο αστικής αγωγής. Η ομάδα αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία της Αυστρίας.

Μια παίκτρια, μιλώντας ανώνυμα στον δημοσιογράφο της Vorarlberger Nachrichten, Μάρκους Κράουτμπεργκερ, τον Νοέμβριο, είπε ότι οι παίκτριες έμαθαν για την υπόθεση μέσω των μέσων ενημέρωσης και στη συνέχεια κλήθηκαν σε συνάντηση. «Ήμασταν εντελώς σοκαρισμένες», είπε. «Το χαλί τραβήχτηκε κάτω από τα πόδια μας».

Περίγραψε πώς οι παίκτριες προσπαθούσαν να επεξεργαστούν τι είχε συμβεί, αλλά είπε: «Ένα πράγμα είναι σίγουρο: αυτό θα πάρει πολύ χρόνο… Υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες μέρες. Αλλά οι σκέψεις μου είναι φυσικά συχνά σε αυτή την υπόθεση. Και όταν συμβαίνει αυτό, σκέφτεσαι πόσο αηδιαστικό και ζοφερό είναι αυτό που συμβαίνει εδώ».

Ο Κράουτμπεργκερ καλύπτει δημοσιογραφικά το σκάνδαλο στην Άλταχ, αλλά λέει ότι δεν ήταν πάντα εύκολο. «Αρκετές παίκτριες ήρθαν σε μένα θέλοντας να πουν τις ιστορίες τους επειδή δεν ήθελαν να υποβαθμιστεί», λέει. «Είναι σημαντικό να τονίσουμε τι έχει συμβεί. Αφού δημοσιεύσαμε το πρώτο άρθρο με μια από τις παίκτριες, έχει γίνει πιο δύσκολο να λάβουμε απαντήσεις από τον σύλλογο».

Οι επιπτώσεις ήταν μεγάλες, με την υπουργό Αθλητισμού, Μικαέλα Σμιτ, να αποκαλεί τα φερόμενα εγκλήματα «αηδιαστικά». Είπε: «Αν οι αθλήτριες δεν είναι ούτε καν ασφαλείς στα αποδυτήρια τους εξαιτίας ενός ποδοσφαιρικού παράγοντα, τότε δεν έχουν πού να στηριχθούν. Ελπίζω σε πλήρη έρευνα από τις αρχές και σε πλήρη αναθεώρηση από τον σύλλογο».

Ο άνδρας κατηγορείται για κακή χρήση συσκευών εγγραφής (άρθρο 120 του αυστριακού ποινικού κώδικα) και χειρισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης με βάση εικόνες (άρθρο 207α). Δεν είναι σαφές εάν είδε, κατείχε ή παρήγαγε το υλικό. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το υλικό ανακαλύφθηκε αφού οι γερμανικές και ελβετικές αρχές διερεύνησαν πιθανά αδικήματα παιδικής πορνογραφίας.

Ο σύλλογος ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Μετά τη διαρροή εξωτερικών πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης, οι παίκτριες προσκλήθηκαν σε μια βραδιά προσωπικής ενημέρωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρασχέθηκε άμεση υποστήριξη σε συνεργασία με επαγγελματικούς οργανισμούς υποστήριξης θυμάτων. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να προσφέρουμε τόσο ουδέτερους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες όσο και εσωτερικά άτομα επικοινωνίας – τόσο άνδρες όσο και γυναίκες – ώστε κάθε παίκτρια να έχει την ευκαιρία να μιλήσει σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

«Η SCR Altach θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να υποστηρίξει τις παίκτριες που επηρεάστηκαν και να διατηρεί τη διαφάνεια σχετικά με τις εξελίξεις».

Η Σμιτ είπε ότι το τμήμα της είχε στείλει στην Άλταχ μια μακρά λίστα ερωτήσεων, τις οποίες, σύμφωνα με τον σύλλογο, απάντησαν πριν από τα Χριστούγεννα. Ο Μάνουελ Γουίλαμ, βοηθός του διοικητικού συμβουλίου της Άλταχ, δήλωσε ότι ο σύλλογος διεξάγει μια εσωτερική διαδικασία για την ανάπτυξη πρόσθετων προστατευτικών και προληπτικών μέτρων και συνεργάζεται με την Αυστριακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την Αυστριακή Αθλητική Ομοσπονδία για αυξημένα μέτρα ασφαλείας στον αθλητισμό, τα οποία θα παρουσιαστούν τον Μάρτιο.

Η Claudia Koller, διευθύνουσα σύμβουλος της 100% Sport, η οποία φροντίζει για πρωτοβουλίες ασφαλούς αθλητισμού στην Αυστρία και συνδιαχειρίζεται το κέντρο εμπιστευτικής υποστήριξης Vera, λέει ότι η υπόθεση καταδεικνύει τη δυσκολία με τις στρατηγικές πρόληψης. «Μια πολιτική προστασίας πρέπει να κοινοποιείται και να είναι απολύτως διαφανής», δήλωσε στην Der Standard. «Σκοπός της είναι να προστατεύσει κάποιον σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή να τον κατευθύνει σε σχετικούς πόρους – και αν αυτό δεν είναι σαφώς ορατό, είναι άχρηστο.

Πρόσθεσε: «Ένας έλεγχος ποινικού μητρώου δεν θα λύσει τα πάντα, αλλά στέλνει ένα μήνυμα ότι δίνεται προσοχή. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο εάν κάποιος έχει ήδη καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα».

Η Σμιτ, εν τω μεταξύ, κατέστησε σαφές ότι η Altach Causa, όπως είναι γνωστή στην Αυστρία, είναι εξαιρετικά σημαντική και ότι η χώρα πρέπει να μάθει από αυτήν. Είπε: «Όλοι στον αθλητισμό αξίζουν να προστατεύονται από παραβιάσεις ορίων, κατάχρηση εξουσίας ή σεξουαλική παρενόχληση. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη πρόληψη από ό,τι έχουμε τώρα. Κάτι τόσο φρικτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ. Είναι το χαμηλότερο των χαμηλών και γι’ αυτό θα αγωνιστώ μαζί με τους αυστριακούς αθλητικούς συλλόγους».

Διαβάστε επίσης:

Λάρισα: Εικόνες ντροπής – Σε προπονητήριο ερείπιο γυμνάζεται πρωταθλήτρια της σκοποβολής που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Μπάσκετ: Ξεκινά το Final-8 του κυπέλλου στη Κρήτη – Ολυμπιακός-ΑΕΚ και Μαρούσι-Άρης τα πρώτα ζευγάρια

Γιούτα Λίρνταμ: Έως και 1 εκατ. δολάρια από τη Nike μετά τη «γκρίζα» διαφήμιση στο μπουστάκι της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς (Videos)