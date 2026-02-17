search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 00:48
17.02.2026 00:03

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Καλαμάτα: Εκκενώθηκαν οικισμοί στον Ταϋγετο

17.02.2026 00:03
Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοακιρία στην Καλαμάτα

Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος αποφάσισε την προληπτική εκκένωση των οικισμών Άνω Μεριάς και Μαχαλά, έπειτα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων και της εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Νωρίς το απόγευμα, ομάδα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, με τη συνδρομή της εθελοντικής ομάδας ΟΑΚ Μεσσηνίας, προχώρησε στην υλοποίηση της προληπτικής εκκένωσης των δύο οικισμών. Οι κάτοικοι που αποχώρησαν από τις οικίες τους φιλοξενούνται σε συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ ο Δήμος είχε μεριμνήσει για την εξεύρεση καταλυμάτων στην Αλαγονία, σε περίπτωση που κάποιος δεν διέθετε εναλλακτική λύση φιλοξενίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου επτά οικίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από κατολισθήσεις και καθιζήσεις του εδάφους, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων. Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή έχει αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα και στο παρελθόν.

