Στο έλεος της κακοκαιρίας η Καλαμάτα: Εκκενώθηκαν οικισμοί στον Ταϋγετο

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοακιρία στην Καλαμάτα.

Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος αποφάσισε την προληπτική εκκένωση των οικισμών Άνω Μεριάς και Μαχαλά, έπειτα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων και της εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Νωρίς το απόγευμα, ομάδα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, με τη συνδρομή της εθελοντικής ομάδας ΟΑΚ Μεσσηνίας, προχώρησε στην υλοποίηση της προληπτικής εκκένωσης των δύο οικισμών. Οι κάτοικοι που αποχώρησαν από τις οικίες τους φιλοξενούνται σε συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ ο Δήμος είχε μεριμνήσει για την εξεύρεση καταλυμάτων στην Αλαγονία, σε περίπτωση που κάποιος δεν διέθετε εναλλακτική λύση φιλοξενίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου επτά οικίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από κατολισθήσεις και καθιζήσεις του εδάφους, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων. Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή έχει αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα και στο παρελθόν.

Διαβάστε επίσης

Νέα «μίνι» κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Red Code σε 4 Περιφέρειες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Καθαρά Δευτέρα

Συναγερμός στα Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε στον αέρα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

Ποια ήταν η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Το έργο και η πορεία ζωής της πρώτης γυναίκας πρύτανη στη Σορβόννη