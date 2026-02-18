Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
|Θα ήθελες να παίξουμε με τις αισθήσεις μας; Να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Μαθηματικών; Να γίνουμε αστροναύτες; Να γνωρίσουμε την Αθανασία Μηλ…Αρέση, τη Φρίντα Κάλο, την Ισιδώρα Ντάνκαν, τη Νέλλη και την Θάλεια Φλωρά-Καραβία; Να μάθουμε για το πρώτο ρομπότ που κατασκεύασε ο Ήφαιστος; Να επιβιβαστούμε στο διαστημόπλοιο «ΙΜΕ Απόλλων»;
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ 3-5 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
Σάββατο 7 Μαρτίου 2026
Παίζοντας με τις αισθήσειςΓεύση, όσφρηση, αφή, όραση κι ακοή. Τίποτα δεν μπορεί να φτάσει στον νου, αν δεν περάσει πρώτα από τις αισθήσεις! Μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε εικόνες, ήχους, μυρωδιές, γεύσεις και αγγίγματα. Τις αναγνωρίζουμε και τις ανακαλύπτουμε μία-μία και τις πέντε, παίζοντας!
Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά
Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Μαθηματικών
Tριγωνοπεριπέτειες… Νέο
Οικογενειακό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών
Ωχ… Ο Τριγωνούλης χάθηκε! Ξαφνικά βγήκε από την τροχιά του πλανήτη του και τώρα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Υπάρχει, άραγε, τρόπος να γυρίσει πίσω; Χρώματα, σχήματα και αριθμοί κρύβουν μυστικά και εκπλήξεις που περιμένουν να τα ανακαλύψουμε.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός της έκθεσης «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών» που παρουσιάζεται στον «Ελληνικό Κόσμο».
Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά
|
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
Φεγγαράκι μου λαμπρό…«…θα’ ρθω τώρα να σε βρω, να σε δω από κοντά, να μου μάθεις μυστικά!». Ένα μαγικό ταξίδι στη Σελήνη για μικρούς και μεγάλους αστροναύτες! Μια περιπέτεια ανάμεσα σε κρατήρες, φεγγαρόσκονη, κομήτες και πεφταστέρια! Ένα μικρό βήμα για το παιδί, ένα μεγάλο για την παιδικότητα!
Ώρα:12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Ψάχνοντας το μυστικό της…ΑθανασίαςΠοια είναι η Αθανασία Μηλ…Αρέση και γιατί μας προσκαλεί στο σπιτικό της; Τι κοινό μπορεί να έχουν η Χιονάτη και ο Νεύτωνας, η Αθηνά, η Ήρα και η Αφροδίτη με τον Γουλιέλμο Τέλλο; Γνωστές και άγνωστες ιστορίες έρχονται στην επιφάνεια σε μια συναρπαστική συνάντηση γεμάτη αποκαλύψεις, εκπλήξεις και παιχνίδια.
Ώρα:12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-8 ΕΤΩΝ, ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κυριακή 1 Μαρτίου 2026
Tάλως… το αρχαιότερο ρομπότ του ΚόσμουΟ Τάλως, το πρώτο ρομπότ που κατασκεύασε ο Ήφαιστος, μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε ως το νησί της Κρήτης για να τον γνωρίσουμε. Ελάτε να «επιβιβαστούμε» στην Αργώ του «Ελληνικού Κόσμου» και να ξεκινήσουμε παρέα ένα φανταστικό ταξίδι στη θάλασσα, γεμάτο απρόοπτα! Θα τα καταφέρουμε, άραγε;Ώρα:16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά
Κυριακή 8 Μαρτίου 2026
Γυναίκες στην ΤέχνηΦρίντα Κάλο, Ισιδώρα Ντάνκαν, Νέλλη, Θάλεια Φλωρά-Καραβία… Ποιες είναι, άραγε, οι γυναίκες αυτές που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον κόσμο των τεχνών; Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ένα εικαστικό «εργαστήρι» έρχεται να μας δώσει την απάντηση και να μας φέρει σε επαφή με το έργο και την τέχνη της καθεμιάς. Θα εμπνευστούμε και θα δημιουργήσουμε τα δικά μας πρωτότυπα έργα!
Ώρα:16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά
Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Μαθηματικών
Υπάρχει σε όλα λύση; Το μυστήριο των χαμένων αριθμών…
Οικογενειακό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 7-12 ετώνΟ Ευκλείδης, ένας δεκάχρονος μαθητής, που του αρέσουν τα μαθηματικά και η φιλοσοφία, την ημέρα των γενεθλίων του, δέχεται ένα περίεργο «δώρο», που θα τον οδηγήσει σ’ ένα μυστήριο γεμάτο «προβλήματα» και «γρίφους», που ζητούν λύσεις! Ένα θαυμαστό «Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών Μαθηματικών», της μουσικής, της αστρονομίας και της φιλοσοφίας τον περιμένει, με συνταξιδιώτες όλους εσάς! Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός της έκθεσης «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών» που παρουσιάζεται στον «Ελληνικό Κόσμο».
Ώρα:16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά
Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
«3…2…1…Εκτόξευση στο Διάστημα»Αν θέλετε κι εσείς να γίνετε μέλος του διαστημόπλοιου «ΙΜΕ Απόλλων», που θα εκτοξευθεί προσεχώς με προορισμό τη Σελήνη, δεν έχετε παρά να έρθετε στην παρέα μας. Μια διαστημική περιπέτεια μας περιμένει ανάμεσα σε αστερισμούς, κρατήρες, κομήτες και πεφταστέρια! Είστε έτοιμοι; Φύγαμε…
Ώρα:16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά
|Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
Γνωρίζοντας τη Frida Kahlo ΝέοΛουλούδια στα μαλλιά, ρούχα εντυπωσιακά, μάτια εκφραστικά… Ποια άλλη θα μπορούσε καλύτερα να μας ταξιδέψει στον κόσμο των χρωμάτων, της φύσης και των συναισθημάτων, πέρα από την Frida; Θα ανακαλύψουμε τη γυναίκα σύμβολο που κατάφερε να μεταμορφώσει τη ζωή της σε τέχνη!
Μέρος του εκπαιδευτικό προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εντός της έκθεσης «Frida Kahlo: Beyond the Icon» που παρουσιάζεται στον «Ελληνικό Κόσμο».
Ώρα:16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά
Πληροφορίες:Ώρα προσέλευσης 30 λεπτά πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο Τ. 212 254 0000 και στο email: [email protected]Ηλεκτρονική προπώληση: www.hellenic-cosmos.gr/tickets
