Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»



Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Μαθηματικών



Υπάρχει σε όλα λύση; Το μυστήριο των χαμένων αριθμών…

Οικογενειακό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 7-12 ετώνΟ Ευκλείδης, ένας δεκάχρονος μαθητής, που του αρέσουν τα μαθηματικά και η φιλοσοφία, την ημέρα των γενεθλίων του, δέχεται ένα περίεργο «δώρο», που θα τον οδηγήσει σ’ ένα μυστήριο γεμάτο «προβλήματα» και «γρίφους», που ζητούν λύσεις! Ένα θαυμαστό «Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών Μαθηματικών», της μουσικής, της αστρονομίας και της φιλοσοφίας τον περιμένει, με συνταξιδιώτες όλους εσάς! Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός της έκθεσης «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών» που παρουσιάζεται στον «Ελληνικό Κόσμο».

Ώρα:16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά