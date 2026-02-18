Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Στο Α΄ Νεκροταφείο η κηδεία της (photos)

Στο Α΄ Νεκροταφείο τελείται σήμερα η εξόδιος ακολουθία για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Η κηδεία της πολιτικού που υπήρξε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, τελείται δημοσία δαπάνη.

Στο Α’ Νεκροταφείο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Λουκάς Παπαδήμος και Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζήδάκης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, ο ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος της ΝΔ, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, η πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, η Σοφία Βούλτεψη, οι πρώην υπουργοί Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, Γιώργος Αλογοσκούφης, Γιώργος Βουλγαράκης και Γιάννης Βαληνάκης.

Στεφάνια έστειλαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, κ.α.

Ποια ήταν η Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη

Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη είχε γεννηθεί στην Αθήνα και ήταν κόρη του Ναυάρχου Ευαγγέλου Ψαρούδα και σύζυγος του Ιστορικού της Φιλοσοφίας Λίνου Γ. Μπενάκη.

Φοίτησε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων Ελληνικού και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε το Πτυχίο Νομικής (1957).

Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Βόννης και Κολωνίας και έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στο Ποινικό Δίκαιο (1961) από το Πανεπιστήμιο της Βόννης.

Κατά μακρά διαστήματα εργάσθηκε ερευνητικά στο Ινστιτούτο Μαξ-Πλάνκ [Max-Planck] Διεθνούς και Αλλοδαπού Ποινικού Δικαίου στο Φράϊμπουργκ Γερμανίας, του οποίου έγινε συνεργάτης.

Διεξήλθε όλη την Πανεπιστημιακή ιεραρχία στη Νομική Σχολή Αθηνών (Βοηθός, Επιμελήτρια, Υφηγήτρια, Καθηγήτρια, 1962-2001) και δίδαξε Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία.

Με την καθοδήγησή της στην Ελλάδα και στη Γερμανία πολλοί νέοι επιστήμονες, Καθηγητές Πανεπιστημίου σήμερα, συνέταξαν τις διατριβές τους.

Εισήλθε στην πολιτική το 1981 ως βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ. και παρέμεινε επί 28 χρόνια βουλευτής Α΄ Αθηνών, εκλεγόμενη συνεχώς έως και τον Σεπτέμβριο 2009.

Διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Παιδείας (1989) στην κυβέρνηση Τζαννετάκη, υπουργός Πολιτισμού (1990-92), υπουργός Δικαιοσύνης (1992-93) στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (2004-2007) επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή.

Υπήρξε Εισηγήτρια σημαντικών νομοσχεδίων και είχε ενεργό συμμετοχή στις Αναθεωρήσεις του Συντάγματος ενώ ως Πρόεδρος της Βουλής προώθησε την κοινοβουλευτική διπλωματία, επισκεπτόμενη επισήμως Κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας (Ιορδανία, Κίνα, Ιαπωνία), της Αφρικής (Αίγυπτος, Τυνησία), της Ν. Αμερικής (Χιλή), ιδίως σε σχέση με τον απόδημο Ελληνισμό, και ανταποδίδοντας με ανάλογες προσκλήσεις στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης

Λεωφόρος Συγγρού: Έσπασε αγωγός λυμάτων στο ύψος της Χαροκόπου – Προβλήματα στην κυκλοφορία και έντονη δυσοσμία (video)

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μεθυσμένος ιδιωτικό… ασθενοφόρο!