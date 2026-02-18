Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Την πρόθεσή της να αγοράσει τον «σούπερ» πύραυλο που θα αρχίσει να παράγει σύντομα η αμερικανική πολεμική βιομηχανία, έχει μεταφέρει στην Ουάσιγκτον η ελληνική κυβέρνηση.

Η Πολεμική Αεροπορία έχει ήδη βάλει στο στόχαστρο να αποκτήσει, μόλις γίνει διαθέσιμος από τις ΗΠΑ, πύραυλο για βολές πέραν του ορίζοντα, το βεληνεκές του οποίου ξεπερνά τα 200 χλμ. και σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές ενδέχεται να φτάνει και τα 250-300 χλμ.

Με την ένταξη των Rafale στο οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας και την επιχειρησιακή αξιοποίηση του πυραύλου αέρος-αέρος Meteor, με βεληνεκές που φθάνει τα 200 χιλιόμετρα, η Ελλάδα εξασφάλισε σαφές ποιοτικό πλεονέκτημα στον αέρα. Σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις που καταγράφονται στο τουρκικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, η Αθήνα διαθέτει τον αναγκαίο χρόνο ώστε να σχεδιάσει με σχετική άνεση το επόμενο βήμα ενίσχυσης της αποτρεπτικής της ισχύος.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή που μίλησε στα «ΝΕΑ», – σχετικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα – ο σχεδιασμός προβλέπει ότι μετά την απόκτηση των stealth μαχητικών F-35 από τις ΗΠΑ -με ορίζοντα το 2028 και την άφιξη του πρώτου αεροσκάφους στην Ανδραβίδα προς τα τέλη του 2029 – η χώρα θα επιδιώξει την προμήθεια νέου πυραύλου αέρος-αέρος για βολές πέραν του ορίζοντα. Ο συγκεκριμένος πύραυλος θα διαθέτει ανώτερες επιδόσεις ακόμη και από τον Meteor, ο οποίος έως τότε αναμένεται να βρίσκεται και στο τουρκικό οπλοστάσιο, σε συνδυασμό με τα Eurofighter. Όπως επισημαίνεται, «έχει ήδη τεθεί υπ’ όψιν των αρμοδίων, ώστε μόλις καταστεί διαθέσιμος από τις ΗΠΑ να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες απόκτησής του».

Όπλο επόμενης γενιάς

Πρόκειται για τον AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM), ο οποίος βρίσκεται σήμερα σε προχωρημένο στάδιο δοκιμών και περιορισμένης αρχικής παραγωγής. Ο AIM-260 αναπτύσσεται για να αντικαταστήσει τον AIM-120 AMRAAM στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία επιδιώκει και την άμεση προμήθεια της έκδοσης AIM-120D, με εκτιμώμενο βεληνεκές 180-200 χιλιομέτρων, προκειμένου να εξοπλίσει τα F-16 Viper και τα μελλοντικά F-35.

Ο AIM-260, που αναπτύσσεται από τη Lockheed Martin, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το αμερικανικό Πεντάγωνο. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η υπεροχή των αμερικανικών και συμμαχικών μαχητικών έναντι αεροσκαφών που φέρουν κινεζικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, όπως ο PL-15, του οποίου η εμβέλεια εκτιμάται μεταξύ 300 και 400 χιλιομέτρων. Ωστόσο, ο PL-15 έχει σχεδιαστεί κυρίως για την προσβολή «στόχων υψηλής αξίας» (High-Value Assets), όπως ιπτάμενα ραντάρ (AWACS) και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, και όχι ευέλικτων μαχητικών. Αντιθέτως, ο AIM-260 προορίζεται να αντιμετωπίζει προηγμένα stealth μαχητικά και πυραύλους κρουζ, ενισχύοντας την ικανότητα αεροπορικής υπεροχής στο σύγχρονο περιβάλλον επιχειρήσεων.

